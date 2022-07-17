Antik çağın parfüm üretim merkezi: Phaselis

ANTİK ÇAĞIN PARFÜMLERİ PHASELİS'TENDİ

Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Murat Arslan, antik çağda Phaselis'in parfüm üretimiyle öne çıktığını ifade etti.

Burada üretilen parfümlerin Atina ve Rodos'a gönderildiğini belirten Arslan, "Amaçlarımızdan birisi de bu. Hangi bitkilerden ne çeşit parfümler üretiliyordu, bulmak. Deneysel olarak bu bitkilerin tekrar bulunmasını ve endemik olarak üretilmesini sağlamak istiyoruz" dedi.

Parfümlerin üretildiği imalathanelerin bugüne kadar bulunamadığına işaret eden Arslan, yapılan araştırma neticesinde parfüm yapımında kullanılan bitkileri tespit ederek Phaselis'e özgü kokuyu deneysel olarak üretmeyi hedeflediklerini bildirdi.