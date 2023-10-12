Antik kent koridoru Antalya'da turizmi 12 aya yayacak
Alanya Syedra, Alanya Kalesi, Side, Perge, Olimpos, Phaselis ve Patara Antik Kenti'ni içine alan bir koridor oluşturularak Antalya turizminin 12 aya taşınması hedefleniyor.
Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlamasıyla "turizm merkezi" olarak bilinen Antalya, deniz, kum ve güneş üçlüsünün yanı sıra antik kentleri, ören yerleri ve kültürel miras öğeleriyle ön plana çıkıyor.
Geçmişte çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapan Antalya'da, 100'e yakın antik yerleşim olduğu belirtiliyor.
Adeta "açık hava müzesi" olan Antalya, uzun yıllar süren arkeolojik kazılar sonucunda gün yüzüne çıkarılan Perge, Aspendos, Patara, Xanthos Phaselis, Myra, Lymra, Side, Termessos, Selge ve Olimpos gibi antik kentleriyle de turist çekiyor.