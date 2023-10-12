Antik kent koridoru Antalya'da turizmi 12 aya yayacak

Öztaşkın, çalışmalarda aydınlatma gereçlerinden mutfak kaplarına kadar çok sayıda eser ve buluntu tespit ettiklerini bildirdi.

En dikkat çeken bulguların ise Piskoposluk Sarayı'ndaki çeşme alanında olduğunu ifade eden Öztaşkın, "Bu yıl bizi en çok heyecanlandıran çeşme yapısındaki alanların mozaikli olduğunu tespit etmemiz oldu. Mozaiklerde cesaret, zenginlik, lütuf gibi kavramların insan figürü biçiminde kişiselleştirmeleri var. Çevresinde de çeşitli geometrik süslemeler bulunuyor. Dikkatimizi çeken, milattan sonra 5. yüzyılda Hristiyan bir düşünce yapısıyla yapılmış olması, kavramlar bize bir bütün olarak bir şey anlatıyor. Bunun üzerine çalışmalarımıza devam ediyoruz." diye konuştu.