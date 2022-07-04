Araştırmalara göre ailece çıkılan seyahatler mutluluğu artırıyor

NEDEN SEYAHAT EDİYORSUNUZ?

James Madison Üniversitesi Psikoloji bölümünden Jamie Kurtz, bir seyahati planlarken her zaman “Neden bu geziye çıkmak istiyorum?” diye kendimize sormamız gerektiğini savunuyor. O mekanı neden seçtiğiniz ve sizi nelerin mutlu edebileceğini önceden belirlemeniz seyahatinizin daha güzel geçmesini sağlayabilir.

Kurtz, gezi rehberi yerine ailenizin ilgileri ve arzularını dikkate almanızı öneriyor. Bu, daha gerçekçi bir deneyim elde etmenizi sağlayabilir.