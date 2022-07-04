Araştırmalara göre ailece çıkılan seyahatler mutluluğu artırıyor

Haberler - ntv.com.tr | 04.07.2022 - 12:30 - Son Güncelleme : 04.07.2022 - 12:51
Pandemiyle birlikte seyahat etmeye olan bakış açımız ciddi bir değişim gösterdi. Özgürlüğün ne kadar önemli olduğunu bir kere daha fark ederken alışık olduğumuz seyahat anlayışını geride bıraktık.
Yeni yerleri gezip görme fikri hala heyecanlandırsa da seyahate çıktığımız insanlarla yarattığımız anılar daha çok önem kazandı. Artık yapacağımız seyahatin daha anlamlı gerekçelere dayanmasını ve ailemiz ile geçirdiğimiz zamanı daha değerli kılmak istiyoruz.
Araştırmalara göre, seyahat rotasını bilinçli bir şekilde seçmek yalnızca güzel bir yeri keşfetmenizi değil aynı zamanda aile sağlığınızı ve mutluluğunuzu olumlu yönde etkiliyor. National Geographic’in hazırladığı habere göre, aile olarak seyahat ederken mutluluğu ve huzuru artırmanın 4 yolu bulunuyor.
James Madison Üniversitesi Psikoloji bölümünden Jamie Kurtz, bir seyahati planlarken her zaman “Neden bu geziye çıkmak istiyorum?” diye kendimize sormamız gerektiğini savunuyor. O mekanı neden seçtiğiniz ve sizi nelerin mutlu edebileceğini önceden belirlemeniz seyahatinizin daha güzel geçmesini sağlayabilir.
Kurtz, gezi rehberi yerine ailenizin ilgileri ve arzularını dikkate almanızı öneriyor. Bu, daha gerçekçi bir deneyim elde etmenizi sağlayabilir.
Yapılan araştırmalara göre, zamanımızı ve paramızı elle tutulabilir şeyler yerine deneyimlere harcadığımızda daha mutlu oluyoruz. Teksas Üniversitesi Psikoloji bölümünden Amit Kumar, seyahatten kazanılan deneyimlerin her şeyin üstünde olduğunu savunuyor. Kumar, büyük bir televizyon almaktansa bir konsere katılmanın veya dalış yapmanın insanları daha mutlu ettiğini iddia ediyor. Bu nedenle ailenizle yapacağınız seyahat esnasında çok şey satın almak yerine beraber yapabileceğiniz etkinlikler planlamaya çalışın.
Aileniz ile çıktığınız seyahat aynı zamanda beyin fonksiyonlarınızı da olumlu yönde etkiliyor. Pittsburgh Üniversitesi’nden Nöropsikolog Paul Nussbaum, “Psikolojik düzeyde seyahat etmek beyininize fayda sağlıyor” diyerek bilinmeyen mekanları keşfetmek ve yeni bir deneyimi öğrenmek gibi aktivitelerin, beyin sağlığı açısından olumlu sonuçlar doğurduğunu savunuyor. Ailece yaptığınız seyahatler beyin fonksiyonlarınızı geliştirmenize de yardımcı olacaktır.
Nörobilim ve MR çalışmalarına göre, kurgusal hikayeler beynimizin farklı bölümleri arasındaki bağlantının güçlenmesine sebep oluyor. Travel+Leisure dergisinin genel yayın yönetmeni Jacqui Gifford, kendimizi bu hikayelerdeki baş karakterler gibi hissetmemizi öneriyor. Gifford’a göre, eğer çocuklarınız kendilerini hikayenin baş kahramanı olarak görürse seyahat anılarınız daha kalıcı olabilir. Bu anılar, aile içindeki huzur ve mutluluğun katlanarak artmasına sebep olacaktır.