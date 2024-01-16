Argos in Cappadocia'da Sevgililer Günü haftasına özel etkinlikler
Her mevsimde farklı bir hikâye sunan Argos in Cappadocia, kış deneyimlerini Sevgililer Günü haftasındaki özel etkinliklerle buluşturuyor. 16 Şubat’ta Tuna Kiremitçi, “Şairin Şarkıları” adlı müzikal gösterisiyle romantizm rüzgarları estirirken, 17 Şubat’ta Levon Bağış’ın özel sunumuyla gerçekleşecek etkinlik, gastronomi tutkunlarını bir araya getirecek.
Benzersiz coğrafyası ile Kapadokya’nın tüm güzelliklerini yansıtan Argos in Cappadocia, büyülü atmosferi, muhteşem manzarası ve ayrıcalıklı hizmeti anlayışı ile unutulmaz anların buluşma noktası olmaya devam ediyor. Argos in Cappadocia Sevgililer Günü haftasında da hem kültürel gezi sevenlerin, hem romantik bir tatil destinasyonu arayanların, hem de damak zevkine düşkün olanların vazgeçilmez adresi olacak.