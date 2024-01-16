Argos in Cappadocia'da Sevgililer Günü haftasına özel etkinlikler

Her mevsimde farklı bir hikâye sunan Argos in Cappadocia, kış deneyimlerini Sevgililer Günü haftasındaki özel etkinliklerle buluşturuyor. 16 Şubat’ta Tuna Kiremitçi, “Şairin Şarkıları” adlı müzikal gösterisiyle romantizm rüzgarları estirirken, 17 Şubat’ta Levon Bağış’ın özel sunumuyla gerçekleşecek etkinlik, gastronomi tutkunlarını bir araya getirecek.

Argos in Cappadocia'da Sevgililer Günü haftasına özel etkinlikler - 1

Benzersiz coğrafyası ile Kapadokya’nın tüm güzelliklerini yansıtan Argos in Cappadocia, büyülü atmosferi, muhteşem manzarası ve ayrıcalıklı hizmeti anlayışı ile unutulmaz anların buluşma noktası olmaya devam ediyor. Argos in Cappadocia Sevgililer Günü haftasında da hem kültürel gezi sevenlerin, hem romantik bir tatil destinasyonu arayanların, hem de damak zevkine düşkün olanların vazgeçilmez adresi olacak.

N-LIFE HABERLERİ

Argos in Cappadocia'da Sevgililer Günü haftasına özel etkinlikler - 2

16 Şubat’ta Tuna Kiremitçi, “Şairin Şarkıları” performansıyla Bezirhane Sahnesi’nde Tuna Kiremitçi’nin özel konseri benzersiz bir kış sürprizine imza atıyor.

Sanatçı, “Şairin Şarkıları” adlı gösterisinde izleyenleri unutulmaz bir deneyime davet ediyor. Şarkı aralarında mizahın eksik olmayacağı şovda Tuna Kiremitçi, ‘ismi lazım olmayan’ genç bir adamın hikayesini anlatırken hem kendi yazdığı şarkıları hem de unutulmaz klasikleri seslendirecek. 

Argos in Cappadocia'da Sevgililer Günü haftasına özel etkinlikler - 3

Müzik, mizah ve edebiyatın kol kola gezdiği bu benzersiz performansta Tuna Kiremitçi’ye kemanıyla Müge Alpay eşlik edecek.
17 Şubat’ta Levon Bağış ile “Tadım” ve “Private Dinner” deneyimi Argos in Cappadocia, 17 Şubat’ta ise misafirlerine unutulmaz tadım deneyimleri yaşatmaya hazırlanıyor.

Argos in Cappadocia'da Sevgililer Günü haftasına özel etkinlikler - 4

UNUTULMAZ BİR LEZZET YOLCULUĞU

Öğleden sonra Winter Corner’da başlayacak tadım, Levon Bağış’ın hikâye anlatıcı yetenekleriyle bütünleşecek, misafirleri kendine özgü aromaların ve lezzetlerin keşfine çıkaracak. Akşam yemeğinde Nahita’da sunulacak olan eşleşmeli tadım menüsü, şeflerin ustalığıyla hazırlanan özel lezzetlerin yanı sıra yine Levon Bağış’ın eşsiz anlatımıyla unutulmaz bir lezzet yolculuğuna dönüşecek.

Argos in Cappadocia'da Sevgililer Günü haftasına özel etkinlikler - 5

Argos in Cappadocia’nın kış deneyimleri, bu etkinliklerle sınırlı değil!

İsterseniz her güne, nefes egzersizi ve sabah yogasıyla başlayarak sabah ritüelinizi Kapadokya’nın benzersiz atmosferinde gerçekleştirebilirsiniz. 

Argos in Cappadocia'da Sevgililer Günü haftasına özel etkinlikler - 6

Huzurlu ve doğayla iç içe olma imkânı sunan “Winter Corner” da sevdiklerinizle keyifli anlarınızın adresi olacak.

Argos in Cappadocia'da Sevgililer Günü haftasına özel etkinlikler - 7

Manzaranın tadını sükûnet içinde çıkarmak isteyenler de Güvercinlik Vadisi bakan özel bir köşede “Kış Pikniği”ni deneyimleyebilir.

Diğer romantik alternatifler ise “Şömine Menüsü”nün sunduğu şömine başı lezzetleri ve Türkiye’nin en büyük doğal yeraltı mahzenlerinden biri olan kav seçkileriyle “Tadım Deneyimi”...

Argos in Cappadocia'da Sevgililer Günü haftasına özel etkinlikler - 8

Dünyanın en eski manzarasına sahip Nahita’da, Anadolu köklerinden ve hikayesinden ilham alan eşsiz lezzetleriyle kış menüsünü tadabilir, günün yorgunluğunu atmak için “Terapi Odası”nda rahatlatıcı bir masajla, size ait dinlendirici ve huzurlu zamanın keyfini çıkarabilir ya da muhteşem Güvercinlik Vadisi ve Erciyes manzarası eşliğinde, ısıtmalı “Açık Havuz” deneyimini keşfedebilirsiniz.

Argos in Cappadocia'da Sevgililer Günü haftasına özel etkinlikler - 9
Argos in Cappadocia'da Sevgililer Günü haftasına özel etkinlikler - 10
Argos in Cappadocia'da Sevgililer Günü haftasına özel etkinlikler - 11
Argos in Cappadocia'da Sevgililer Günü haftasına özel etkinlikler - 12
Argos in Cappadocia'da Sevgililer Günü haftasına özel etkinlikler - 13
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