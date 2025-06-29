Artabel Gölleri Tabiat Parkı, kıştan kalan kar tabakalarıyla ziyaretçilerini ağırlıyor

Baruş, tabiat parkı için yatırımların devam ettiğini belirterek, "Bu yıl Doğu Karadeniz Kalkınma Projesi'nden bir çalışmamız olacak. Hem yolların vasfının düzeltilmesi hem de buraya gelen vatandaşların zorluk yaşamaları için onların ihtiyaçlarını karşılayacak birtakım imkanlar sunma yönünde çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.