Artvin Arsiyan Yaylası doğa tutkunlarının rotasında

"BİR TARAFIMIZ ARDAHAN POSOF, BİR TARAFIMIZ GÜRCİSTAN SINIRI"

Bölgeye gelen turistlere zaman zaman rehberlik yapan Fatih Meydan, soğuk suları ve gölleriyle meşhur Arsiyan Yaylası'nın bölgenin en yüksek rakımlı yerlerinden olduğunu kaydetti.

Göllerin bulunduğu alanda ortalama 2 bin 500 olan rakımın, Genciyan Tepesi adı verilen zirvede 3 bin 500'lere kadar çıktığını belirten Meydan, "Burası sınır bölgesi. Bir tarafımız Ardahan Posof, bir tarafımız Gürcistan sınırı" diye konuştu.