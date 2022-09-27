Artvin Arsiyan Yaylası doğa tutkunlarının rotasında

'Sakin şehir' unvanlı Şavşat'ın en önemli doğal güzellikleri arasında yer alan Arsiyan Yaylası, trekking parkurları, gölleri, geniş çayırlarıyla huzur ve sessizlik arayanların ilk tercihleri arasında yer alıyor.
Yaylada bulunun irili ufaklı 20 gölden biri olan Yüzen Adalar Gölü üzerindeki adacıkların rüzgarda yer değiştirmesi, efsanelere konu olan Boğa Gölü ve Kız Gölü ise hikayesiyle ilgi çekiyor.
Buz gibi berrak suları, bol oksijeni, zengin florasıyla farklı mevsimlerde ziyaretçi çeken Arsiyan, zorlu ulaşım koşullarından dolayı özellikle safari tutkunlarının bölgedeki önemli rotaları arasında yer almaya başladı.
Bölgeye gelen turistlere zaman zaman rehberlik yapan Fatih Meydan, soğuk suları ve gölleriyle meşhur Arsiyan Yaylası'nın bölgenin en yüksek rakımlı yerlerinden olduğunu kaydetti.
Göllerin bulunduğu alanda ortalama 2 bin 500 olan rakımın, Genciyan Tepesi adı verilen zirvede 3 bin 500'lere kadar çıktığını belirten Meydan, "Burası sınır bölgesi. Bir tarafımız Ardahan Posof, bir tarafımız Gürcistan sınırı" diye konuştu.
Meydan, son yıllarda yaylaya gelen turist sayısının artmaya başladığına dikkati çekerek, "Mayıs, hazirandan başlayarak kasım ayına kadar insanlar yoğun şekilde geliyor. Turlar düzenleniyor. Türkiye'nin hemen hemen her yerinden gelip insanlar burayı ziyaret ediyorlar. Özellikle yüzen adalar en çok ilgi gören göllerin başında geliyor" dedi.