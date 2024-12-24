Asırlık konağın son hali içler acısı: Gün geçtikçe yok oluyor

Denizli’nin Tavas ilçesinde bulunan tarihi konağın son hali, yürekleri burkuyor. Yıkılmaya yüz tutmuş konağın kurtarılması için çağrıda bulunan araştırmacı yazar İbrahim Afatoğlu, “Bu tarihi konakta önümüzdeki günlerde en azından yıkılmasını önlemek için gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor” dedi.

Asırlık konağın son hali içler acısı: Gün geçtikçe yok oluyor - 1

Denizli’nin Tavas ilçesine bağlı Hırka Mahallesi’nde bulunan ve yıkılmaya yüz tutmuş koruma altındaki Tavasoğulları Konağı gün geçtikçe yok oluyor. Asırlık konağın uzun yıllar bölgedeki idarecilerin konakladığı alan olarak kullanıldığı biliniyor.

N-LIFE HABERLERİ

Asırlık konağın son hali içler acısı: Gün geçtikçe yok oluyor - 2

1700’lü yıllarda Muğla Valiliği, İzmir ve Denizli muhassıllığı yapan Tavasoğulları ailesine ait Hırka Mahallesi’ndeki konak, bakımsızlıktan ve ilgisizlikten yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

Asırlık konağın son hali içler acısı: Gün geçtikçe yok oluyor - 3

Tarihi konağın arka bahçesine bakan bölümlerinde çökmelerin yaşandığını anlatan araştırmacı yazar İbrahim Afatoğlu, “Bulunduğumuz bölgede daha önceden de 1200-1300'lü yıllarda Tavaslı Oğulları Beyliği vardı. O sülaleden gelen ailelerden Tavaslı oğlu Ömer Ağa, bugün Kale olarak bildiğimiz ama tarihte Tavas olarak geçen ilçenin ilçe başkanlığını, yani kaymakamlığını yapmış. Tavaslıoğulları Batı Anadolu’da önemli'' dedi.

Asırlık konağın son hali içler acısı: Gün geçtikçe yok oluyor - 4

''KONAK, AİLE İÇİ ÇEKİŞMELERE ŞAHİT OLMUŞ''

Konağın tarihinde aile içi çekişmelere de şahitlik ettiğini anlatan araştırmacı yazar Afatoğlu, “Aile içinde çıkan güç savaşında bu konakta 40 kişinin öldürdüğü söyleniyor. Bu katliamdan sadece bir genç çocuk kurtulmuş. Bu çocuk Manisa’daki Saruhanlı oğulları ile dostlukları olduklarından Saruhanoğulları bu çocuğu kendi bölgelerine götürmüşler büyütmüşler yetiştirmişler daha sonra da emrine 100 kadar asker vererek Tavas kazasını yeniden hakim olması konusunda destek vermişler. Tavaslıoğullarından Ömer Ağa daha sonra buradaki hâkimiyetini devam ettirmiş” şeklinde konuştu.

Konağın 1700’lü yıllarda kısmen yanmasına rağmen tekrar ayağa kaldırıldığını ifade eden Afatoğlu, “Konak, Muğla Valiliği, Aydın Muhasslılığı ve Denizli Muhasslığının sarayı olarak biliniyor. Günümüzde harap halde. Aslında koruma altına alınmış ama koruma altına almak çok yeterli değil. Çökmeye başlamış. Valiliğe, kaymakamlığa ve yetkililere çağrı yapıyorum. Bu tarihi konakta, önümüzdeki günlerde en azından yıkılmasını önlemek için gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor. Çünkü bu konakta bu bölgenin yaşanmışlıkları var. Bu bölgenin idarecileri oturmuş. Bizden sonraki nesillere aktarılmasında fayda var” ifadelerini kullandı.

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