Aşk ve seyahat bir arada: En iyi balayı rotaları

Aşk uzun sürse de balayı için aynı şeyi söylemek pek mümkün değil. Bu nedenle göz açıp kapayıncaya kadar geçen bu kısa zaman diliminde, size en uygun seyahat noktasını seçmek önemli. Tabii öncelikle nasıl bir tatil arayışında olduğunuza karar vermeniz gerekiyor. Masmavi denizlerin bembeyaz kumsallarla buluştuğu, kartpostallardan fırlamış gibi görünen sahiller mi yoksa vahşi hayvanlarla yüz yüze gelebileceğiniz, size çok sayıda macera vaat eden topraklar mı? Gece hayatının doludizgin yaşandığı eğlenceli şehirler mi yoksa müzeleri ve kültürel zenginlikleriyle ünlü Avrupa kentleri mi? Tercihiniz ne olursa olsun, evliliğinizin bu ilk günlerini hayat boyu unutulmaz kılmak istiyorsanız, bu yazıda sizi memnun edecek bir seçenek var…