Aşk ve seyahat bir arada: En iyi balayı rotaları

Aşk uzun sürse de balayı için aynı şeyi söylemek pek mümkün değil. Bu nedenle göz açıp kapayıncaya kadar geçen bu kısa zaman diliminde, size en uygun seyahat noktasını seçmek önemli. Tabii öncelikle nasıl bir tatil arayışında olduğunuza karar vermeniz gerekiyor. Masmavi denizlerin bembeyaz kumsallarla buluştuğu, kartpostallardan fırlamış gibi görünen sahiller mi yoksa vahşi hayvanlarla yüz yüze gelebileceğiniz, size çok sayıda macera vaat eden topraklar mı? Gece hayatının doludizgin yaşandığı eğlenceli şehirler mi yoksa müzeleri ve kültürel zenginlikleriyle ünlü Avrupa kentleri mi? Tercihiniz ne olursa olsun, evliliğinizin bu ilk günlerini hayat boyu unutulmaz kılmak istiyorsanız, bu yazıda sizi memnun edecek bir seçenek var…
Türkiye’den gidebileceğiniz en uzak kara parçalarından biri olan Tahiti, adı üstünde "Aşk Adası" olarak anılıyor ve tahmin edebileceğiniz gibi balayı çiftlerinin en gözde destinasyonları arasında. Fransız Polinezyası’ndaki en meşhur adalardan bir diğeri olan Bora Bora’ya da oldukça yakın olan Tahiti’de bulutlara kadar uzanan dağların, yemyeşil vadilerin, gürül gürül şelalelerin ve yağmur ormanlarının oluşturduğu manzara karşısında etkilenmemek neredeyse imkansız. Beyaz kumdan harika kumsalları anlatmaya ise kelimeler yetmez.
Dünyanın en küçük ancak bir o kadar da lüks cruise gemilerine sahip Windstar Cruises, özellikle devasa büyüklükteki gemilerin girmekte zorlandığı limanlara girmesiyle ünlü. 2016 yılında güzergahına İzlanda’yı ekleyen Windstar Cruises’ın lüks yatları andıran gemileriyle Reykjavik’ten başlayarak, ülkenin ücra köşelerinde yer alan 5 adayı da kapsayan 7 günlük bir tura çıkabilirsiniz. Dünyaca ünlü Blue Lagoon’un sıcacık sularında yüzebilir; Hengifoss ve Waterfoss şelalerini görebilir; Vigur Adası’nda daha önce hiç görmediğiniz kutup martılarını izleyebilirsiniz.
İtalya’nın "yeşil kalbi" olarak da kabul edilen Toskana’nın komşusu Umbria bölgesi, özellikle şarap tutkunları için gerçek bir cennet. Eğer balayı tatilinizde İtalya’nın bu yemyeşil bölgesini tercih edecek olursanız, bir aile işletmesi olan Antonelli’de hayat arkadaşınızla birlikte İtalyan mutfağının sırlarına vakıf olabileceğiniz yemek kurslarına katılmayı; şarap üretim tesislerine uğramayı; manzarasıyla ünlü Arnaldo Caprai’de nefis panoramik fotoğraflar çekmeyi; Panicale ve Pacianio adlı biblo gibi ortaçağ köylerini ziyaret etmeyi ve yerel yemeklerin tadına bakmayı ihmal etmeyin.
Direk uçuşla kolayca ulaşabileceğiniz konforlu bir otelde konaklamaktansa, balayında unutulmaz bir deneyim yaşamak istiyorsanız, Güney Afrika kesinlikle düşünmeniz gereken yerler arasında. Afrika kıtasının en büyük milli parkı olan Kruger National Park’ta safariye çıkarak, Big Five (aslan, leopar, fil, bufalo, gergedan) olarak adlandırılmış hayvan türlerinin hepsini görebileceğiniz gerçek bir maceraya atılabilirsiniz.
Eğer Las Vegas’ta evlenmenin nasıl bir his olduğunu merak ediyorsanız, hiç değilse balayını orada geçirmeye ne dersiniz? Dünyanın en ilginç casino’larında sabaha kadar eğlenebilir; muhteşem gösterileri izleyebilir; tıpkı filmlerde olduğu gibi kalp şeklinde yatağı olan bir balayı suite’i kiralayabilir; jakuzide şampanya içmenin keyfine varabilirsiniz. Neticede Las Vegas’ta her şey tamamen sizin hayallerinizle sınırlı.
Yeni evlilerin balayı için seçtiği başlıca yerlerden biri olan Bahamalar, "turkuaz deniz" ve "beyaz kum" denildiğinde akla ilk gelen yerlerden. Küba’nın hemen kuzeyinde yer alan bu ada topluluğu, kıyıları mercan kayalıklarıyla çevrili olduğu için özellikle sualtı sporlarıyla ilgilenenlerin gözdesi. Başkent Nassau’nun canlı gece hayatı da özellikle eğlenmek isteyenler için birebir.
Balayında dünyanın yeni 7 harikasından biri olan Petra Antik Şehri'ni gün içinde değişen tonlarıyla görmek, mum ışıklarıyla aydınlatılmış Bedevi çadırlarında otantik çöl gecelerini yaşamak, Kızıldeniz in berrak sularında renkli sualtı dünyasına dalış yapmak ve misafirperver insanları tanımak kulağa nasıl geliyor? Güneşin değişen açılarıyla binbir renge bürünen Petra’nın geceleri mum ışıklarıyla aydınlatılan eşsiz güzelliği size bir masalın içinde olduğunuzu hissettirirken, bu enfes manzaradan asla ayrılmak istemeyeceksiniz.
Himalayalar’ın tepeleri arasında saklı kalmış, huzurlu ve dingin bir ülke olan Bhutan, özellikle trekking için uygun bir bölge olsa da outdoor spor meraklılarının heveslerini giderecek dağcılık, kaya tırmanışı ve rafting gibi çok sayıda seçenek sunuyor. Bhutan’daki enfes manzaralarıyla aklınızı başınızdan alacak vadileri görmek, saklı tapınakları ve köyleri gezmek için at üzerinde turlara katılabilir; bordo ve portakal renklere bürünmüş Budist rahipler eşliğinde mistisizm dolu bir yolculuğa çıkabilirsiniz.
Kaynak: Brandlifemag