Aslan balığı Ege'de fotoğraf tutkunu dalgıçların kadrajında

Haberler - Anadolu Ajansı | 28.06.2022 - 14:12
Eğitim öğretim döneminin sona ermesi ve tatil sezonunun başlamasıyla Ege'de dalış turizmi de hareketlendi.
Tatil için Ege kıyılarını seçenlerden bazıları İzmir'deki dalış merkezlerinin yolunu tutuyor.
Su altı canlılığı açısından ön plana çıkan İzmir'in Karaburun ve Seferihisar ilçelerinde düzenlenen dalış programları fotoğraf sevdalısı dalışseverlere görsel zenginlik sunuyor.
Aslan balığı Ege'de fotoğraf tutkunu dalgıçların kadrajına giriyor.
Bölgede, boru kurdu ya da tüp kurdu olarak bilinen solucan türüne de sıklıkla rastlanabiliyor.