Galeri

Aslan balığı Ege'de fotoğraf tutkunu dalgıçların kadrajında

Haberler - Anadolu Ajansı | 28.06.2022 - 14:12

Su altı canlılığı açısından ön plana çıkan İzmir'in Karaburun ve Seferihisar ilçelerinde düzenlenen dalış programları fotoğraf sevdalısı dalışseverlere görsel zenginlik sunuyor. Bölgede, aslan balığının yanı sıra boru kurdu ya da tüp kurdu olarak bilinen solucan türüne de sıklıkla rastlanabiliyor.

Aslan balığı Ege'de fotoğraf tutkunu dalgıçların kadrajında - 1

Eğitim öğretim döneminin sona ermesi ve tatil sezonunun başlamasıyla Ege'de dalış turizmi de hareketlendi.

Aslan balığı Ege'de fotoğraf tutkunu dalgıçların kadrajında - 2

Tatil için Ege kıyılarını seçenlerden bazıları İzmir'deki dalış merkezlerinin yolunu tutuyor.

Aslan balığı Ege'de fotoğraf tutkunu dalgıçların kadrajında - 3

Su altı canlılığı açısından ön plana çıkan İzmir'in Karaburun ve Seferihisar ilçelerinde düzenlenen dalış programları fotoğraf sevdalısı dalışseverlere görsel zenginlik sunuyor.

Aslan balığı Ege'de fotoğraf tutkunu dalgıçların kadrajında - 4

Aslan balığı Ege'de fotoğraf tutkunu dalgıçların kadrajına giriyor.

Aslan balığı Ege'de fotoğraf tutkunu dalgıçların kadrajında - 5

Bölgede, boru kurdu ya da tüp kurdu olarak bilinen solucan türüne de sıklıkla rastlanabiliyor.

Aslan balığı Ege'de fotoğraf tutkunu dalgıçların kadrajında - 6
Aslan balığı Ege'de fotoğraf tutkunu dalgıçların kadrajında - 7
Aslan balığı Ege'de fotoğraf tutkunu dalgıçların kadrajında - 8
Aslan balığı Ege'de fotoğraf tutkunu dalgıçların kadrajında - 9
Aslan balığı Ege'de fotoğraf tutkunu dalgıçların kadrajında - 10
Aslan balığı Ege'de fotoğraf tutkunu dalgıçların kadrajında - 11
Aslan balığı Ege'de fotoğraf tutkunu dalgıçların kadrajında - 12
Aslan balığı Ege'de fotoğraf tutkunu dalgıçların kadrajında - 13
Aslan balığı Ege'de fotoğraf tutkunu dalgıçların kadrajında - 14
Aslan balığı Ege'de fotoğraf tutkunu dalgıçların kadrajında - 15
Aslan balığı Ege'de fotoğraf tutkunu dalgıçların kadrajında - 16
Aslan balığı Ege'de fotoğraf tutkunu dalgıçların kadrajında - 17
Aslan balığı Ege'de fotoğraf tutkunu dalgıçların kadrajında - 18
Aslan balığı Ege'de fotoğraf tutkunu dalgıçların kadrajında - 19
Aslan balığı Ege'de fotoğraf tutkunu dalgıçların kadrajında - 20
Aslan balığı Ege'de fotoğraf tutkunu dalgıçların kadrajında - 21
Aslan balığı Ege'de fotoğraf tutkunu dalgıçların kadrajında - 22
Aslan balığı Ege'de fotoğraf tutkunu dalgıçların kadrajında - 23
Aslan balığı Ege'de fotoğraf tutkunu dalgıçların kadrajında - 24
Aslan balığı Ege'de fotoğraf tutkunu dalgıçların kadrajında - 25
Aslan balığı Ege'de fotoğraf tutkunu dalgıçların kadrajında - 26
Aslan balığı Ege'de fotoğraf tutkunu dalgıçların kadrajında - 27
Aslan balığı Ege'de fotoğraf tutkunu dalgıçların kadrajında - 28
Aslan balığı Ege'de fotoğraf tutkunu dalgıçların kadrajında - 29
Aslan balığı Ege'de fotoğraf tutkunu dalgıçların kadrajında - 30
Aslan balığı Ege'de fotoğraf tutkunu dalgıçların kadrajında - 31
Aslan balığı Ege'de fotoğraf tutkunu dalgıçların kadrajında - 32
Aslan balığı Ege'de fotoğraf tutkunu dalgıçların kadrajında - 33
Aslan balığı Ege'de fotoğraf tutkunu dalgıçların kadrajında - 34
Aslan balığı Ege'de fotoğraf tutkunu dalgıçların kadrajında - 35
Aslan balığı Ege'de fotoğraf tutkunu dalgıçların kadrajında - 36
Aslan balığı Ege'de fotoğraf tutkunu dalgıçların kadrajında - 37
Aslan balığı Ege'de fotoğraf tutkunu dalgıçların kadrajında - 38
Aslan balığı Ege'de fotoğraf tutkunu dalgıçların kadrajında - 39
Aslan balığı Ege'de fotoğraf tutkunu dalgıçların kadrajında - 40
Aslan balığı Ege'de fotoğraf tutkunu dalgıçların kadrajında - 41
Aslan balığı Ege'de fotoğraf tutkunu dalgıçların kadrajında - 42
Aslan balığı Ege'de fotoğraf tutkunu dalgıçların kadrajında - 43
Aslan balığı Ege'de fotoğraf tutkunu dalgıçların kadrajında - 44
Aslan balığı Ege'de fotoğraf tutkunu dalgıçların kadrajında - 45
Aslan balığı Ege'de fotoğraf tutkunu dalgıçların kadrajında - 46
Aslan balığı Ege'de fotoğraf tutkunu dalgıçların kadrajında - 47
Aslan balığı Ege'de fotoğraf tutkunu dalgıçların kadrajında - 48
Aslan balığı Ege'de fotoğraf tutkunu dalgıçların kadrajında - 49
Aslan balığı Ege'de fotoğraf tutkunu dalgıçların kadrajında - 50

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER