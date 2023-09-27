Assos Antik Kenti'nde gündelik yaşama ışık tutan 1800 yıllık kaplar bulundu

"BELİRLİ BİR BÖLÜMÜNÜ BİRLEŞTİRMEYİ BAŞARDIK"

Dr. Ayaz, şöyle devam etti:



"Buradan ele geçen kapların belirli bir bölümünü birleştirmeyi başardık. Birleştirme işlemine devam ediyoruz. Repertuvar tamamlandığında bize Assos'un söz konusu yüzyıllar arasında günlük kullanım kapları ile alakalı önemli bilgiler vereceğini düşünüyoruz. Kazılarda mezarlar ya da yaşam alanlarında sayısız kap ele geçiyor. Mezardakiler sağlam ya da bütünlenebilir halde olabiliyor. Fakat bunların yelpazesi yaşam alanlarında bulunanlardan farklı. Yaşam alanlarındakilere gelince, onlara genellikle kırık, küçük parçalar halinde rastlıyoruz ve tam hallerini görmüyoruz. Diğer taraftan yine yaşam alanlarındakiler tarihsel açıdan karışık biçimde bulunuyorlar. Nymphaeum'daki çöplükte günyüzüne çıkardıklarımız, belirli bir zaman dilimine (MS 2 ve 6'ncı yüzyıl) ait kapların bütünlenebilir vaziyette ele geçmesi bakımından çok değerli. Bize MS. 2 ve 6'ncı yüzyılda Assosluların günlük yaşamlarında kullandığı kapların benzersiz bir yelpazesini sunuyor."