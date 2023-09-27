Assos Antik Kenti'nde gündelik yaşama ışık tutan 1800 yıllık kaplar bulundu
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki 7 bin yıllık Assos Ören Yeri'nde Bouleuterion'un (meclis binası) doğusundaki çeşme (Nymphaeum) yapısında devam eden kazılarda gündelik yaşama ışık tutan 1800 yıllık kaplar bulundu.
Başta Aristoteles olmak üzere Platon'un öğrencilerinin faaliyette bulunduğu Yunan şehir devletinin en güzel modelleri arasında gösterilen 7 bin yıllık Assos Ören Yeri'ndeki kazılar, ÇOMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nurettin Arslan başkanlığında, yurt içi ve yurt dışında toplamda 30 kişilik ekiple sürdürülüyor.