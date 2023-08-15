Assos Antik Kenti'ne ait 2 bin 300 yıllık ağırlık birimi bulundu

Assos Ören Yeri’ndeki bu yılki kazı çalışmalarında şimdiye kadar Agora’nın Doğu kenarında olan Roma Dönemi'ne ait bir çeşme binasında kazılarını devam ettiğini kaydeden Kazı Başkanı Prof. Dr. Nurettin Arslan, sözlerine şöyle devam etti:
“Buradaki kazı çalışmalarımız henüz bitmedi. Fakat bu çeşme ile ana kaya arasındaki boşluk milattan sonra 3. ve 4. yüzyılda çöplük olarak kullanılmış olması nedeniyle arkeolojik araştırmalar için önemli veriler sunuyor. Geçen yılda burada bulunmuş bazı buluntuları paylaşmıştık. Bu yıl aynı alanda Geç Roma Dönemi Assos’ta gündelik hayatta kullandıkları kap, kacaklar, dini ritüellerde kullandıkları pişmiş topraktan yapılmış küçük heykelcikler (terracottalar), masa kapları ve bunun dışında yine özellikle beslenmeye ilişkin çok miktarda çeşitli hayvan kemikleri arasında büyükbaş hayvanların daha fazla olduğu görüldü. Domuz, keçi ve koyun gibi hayvanların tüketildiği tespit edildi. Onun dışında domuz ve başka hayvanlar da var. Hayvan türleri için bu konunun uzmanı araştırmacıların raporlarından sonra bu konuda daha kesin veriler elde edilecek.”