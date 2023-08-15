Assos Antik Kenti'ne ait 2 bin 300 yıllık ağırlık birimi bulundu

Assos Ören Yeri'nde 1881-1883 yıllarındaki kısa süreli Amerikan kazılardan sonra 1981 yılında Türk ekip tarafından başlatılan kazıları yürüten ÇOMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurettin Arslan, kesintisiz devam eden kazıların bu yıl 42’nci yılı olduğunu,Türkiye’deki en eski kazı merkezleri arasında yer alan Assos Ören Yeri'nde geçen yıl kazılarına başlanan alanlarda devam ettiğini söyledi.

Arslan, çalışma yapılan yapıların Bizans Çağı Ksenedochion (Han) ve Roma Dönemi Nymphaeum ve Hellenistik Çağ Gymnasionu olduğunu aktardı ve tiyatro başta olmak üzere restorasyon projeleri onaylı yapıların restorasyon projelerinin uygulama aşamasına geçilerek Assos’un festival ve konserler için bir çekim noktası olmasını arzu ettiklerini, bu büyük projeleri için büyük bütçelere ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.