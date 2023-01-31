Astana’da kışın eğlencenin adresi buzla kaplı Esil Nehri

Maksat İsayev, kışın çocuklarıyla donan nehirde zaman geçirmeyi sevdiklerini söyledi.

İsayev, “Ben çocuklarımın kapalı alanlarda değil böyle temiz havada doyasıya eğlenmelerinden yanayım. Burada kafeterya da mevcut. Isınmak için kahve, çay veya atıştırmalık alabilirsiniz. Her yıl eğlence çeşitleri artıyor. Bu sene kar motorları gelmiş” dedi.