Avanos'ta turistler yerin metrelerce altında seramiğin tarihine yolculuk yapıyor

El sanatı ürünleriyle bilinen Avanos'ta bölgeye özgü tüf kayalar oyularak ziyaretçileri yerin metrelerce altında sergilenen sanatsal objelerle tanıştıran Güray Kapadokya Yeraltı Seramik Müzesi, bölgeye gelen turistlerin ilgisini çekiyor.
Kapadokya'da çok sayıda bulunan yeraltı şehirlerinden ilham alınarak yüzeyin 20 metre altında 1600 metrekare alana kurulan müze, Kültür ve Turizm Bakanlığının özel müze statüsünde yer alıyor.
Antik, modern ve güncel eserlerin yer aldığı üç bölümden oluşan müzede, farklı dönemlere ait seramik ve çömlek eserler meraklıların beğenesine sunuluyor.
Müze Genel Müdürü Uğur Cankurt, çömlek ve seramik atölyelerini ziyaret eden turistlere ilçede bu çalışmaların binlerce yıldır yapıldığını anlatmak amacıyla müzeyi oluşturduklarını belirtti.
Resmi açılışının yapıldığı 2016 yılından beri müzeyi yaklaşık 1 milyon 200 bin kişinin gezdiğini anlatan Cankurt, şöyle konuştu:
"Hem dedelerimizden gelen çömlekler hem de son 30 yılda atölyelerimizde oluşturduğumuz koleksiyon ile müze oluşturuldu. Yapım aşamasında yer altı şehirlerinden esinlendik. Geçmiş uygarlıklar burada tüf kayaları oyarak yer altı yerleşim yerleri yapmışlar. Bu müzeyi kaya oyma usulü ile yaptık. Bu konsepti ile dünyadaki ilk ve tek yer altı seramik müzesi olarak bilinmektedir. Milattan önce 5 bin yılından başlayıp, Selçuklu, Osmanlı dönemleri ve günümüz seramik sanatçılarının eserlerinin bulunduğu bölümler var. Atölyemizde kendi yaptığımız özel parçaları da burada sergiliyoruz. İlk yıllarda tanıtım dönemi olduğu için ziyaretçi sayımız oldukça düşüktü. 2019'da yüksek bir sayıya ulaştık. Kovid-19 salgınında ziyaretçi sayımız düşmeye başladı. Daha sonra hızlıca toparlanma sürecine girildi. 2021 yılında yaklaşık 170 bin, 2022 yılında ise 230 bin ziyaretçi kabul ettik."