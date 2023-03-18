Avanos'ta turistler yerin metrelerce altında seramiğin tarihine yolculuk yapıyor

"Hem dedelerimizden gelen çömlekler hem de son 30 yılda atölyelerimizde oluşturduğumuz koleksiyon ile müze oluşturuldu. Yapım aşamasında yer altı şehirlerinden esinlendik. Geçmiş uygarlıklar burada tüf kayaları oyarak yer altı yerleşim yerleri yapmışlar. Bu müzeyi kaya oyma usulü ile yaptık. Bu konsepti ile dünyadaki ilk ve tek yer altı seramik müzesi olarak bilinmektedir. Milattan önce 5 bin yılından başlayıp, Selçuklu, Osmanlı dönemleri ve günümüz seramik sanatçılarının eserlerinin bulunduğu bölümler var. Atölyemizde kendi yaptığımız özel parçaları da burada sergiliyoruz. İlk yıllarda tanıtım dönemi olduğu için ziyaretçi sayımız oldukça düşüktü. 2019'da yüksek bir sayıya ulaştık. Kovid-19 salgınında ziyaretçi sayımız düşmeye başladı. Daha sonra hızlıca toparlanma sürecine girildi. 2021 yılında yaklaşık 170 bin, 2022 yılında ise 230 bin ziyaretçi kabul ettik."