Avrupa Ödülü İzmir’in

"BU DEĞERLE VAZGEÇİLMEZDİR"

Törende konuşan AKPM Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu Başkanı ve CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, “100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye’nin önüne bir hedef koydu. Bu hedef, çağdaş uygarlık seviyesini yakalamak ve aşmaktı. Bugünlerde bu hedef bize ışık olmaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti; hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi, insan haklarının savunucu olan ve bu değerleri yüceltmek için kurulan kurumun kurucu üyelerinden biri. 73 yıl önce ‘Demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları’ diyerek kurulan bir kurumun kurucu parçasıyız" dedi.

Böke, "73 yıldır konseyin etkin üyesi olan Türkiye için Avrupa’nın bu değerleri vazgeçilmezdir. Cumhuriyetin 2. yüzyılında da bir geleceği inşa edeceğimizi bu ödülden daha büyük hiçbir şey söyleyemez” diye konuştu.