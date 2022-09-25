Avrupa Ödülü İzmir’in

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından her yıl verilen Avrupa Ödülü’ne bu yıl İzmir layık görüldü. Avrupa değerlerini en aktif şekilde benimseyen ve yaygınlaştırılmasını üstlenen şehirlere verilen ödül, bu anlamda verilen en üst düzeydeki ödül olarak tanımlanıyor. Ödül töreni ise Agora Antik Kenti’nde düzenlendi.
Törene katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Soyer ile birlikte ödülle poz verdi.
Törende konuşan AKPM Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu Başkanı ve CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, “100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye’nin önüne bir hedef koydu. Bu hedef, çağdaş uygarlık seviyesini yakalamak ve aşmaktı. Bugünlerde bu hedef bize ışık olmaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti; hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi, insan haklarının savunucu olan ve bu değerleri yüceltmek için kurulan kurumun kurucu üyelerinden biri. 73 yıl önce ‘Demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları’ diyerek kurulan bir kurumun kurucu parçasıyız" dedi.
Böke, "73 yıldır konseyin etkin üyesi olan Türkiye için Avrupa’nın bu değerleri vazgeçilmezdir. Cumhuriyetin 2. yüzyılında da bir geleceği inşa edeceğimizi bu ödülden daha büyük hiçbir şey söyleyemez” diye konuştu.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Demokrasi, İzmir’in merkezinde bulunduğu Ege kıyılarında ortaya konmuş, insanlığın en önemli inovasyonlarından biri. Avrupa Birliği'nin savunduğu değerler, yani özgürlük, eşitlik, hukukun üstünlüğü, insan onuru ve hakları, demokrasinin tartışılmaz yapıtaşlarıdır. Fakat dünya öyle bir noktaya geldi ki, demokrasi yeni bir perspektif kazanmak zorunda. Bu da ancak içine doğayı alan bir ufuk geliştirmekle mümkün" dedi.
Soyer ayrıca, "Pandemi, iklim krizi, savaşlar ve yaşadığımız felaketler gösterdi ki, demokrasinin var olması için vatandaşlara oy vermekten çok daha fazla sorumluluk düşüyor. Aktif yurttaşlık, özellikle yerelde demokrasinin temel öznesi. Çünkü herkesin ve her şeyin birbirine bu kadar yakın olduğu yerelde, bireyin sadece kendinden mesul olması yetmiyor. Bireylerin birbirlerinden ve doğadan sorumlu oldukları bir anlayışa ihtiyaç var. Biz İzmir’de aktif yurttaşlığı çoğaltmak için sosyal demokrasiyi ekolojik demokrasi ve ekonomik demokrasiyle buluşturuyoruz” şeklinde konuştu.
Avrupa Ödülü’nü Başkan Soyer’e AKPM Avrupa Ödülü Alt Komitesi Başkanı Carmen Leyte takdim etti.
Soyer, Avrupa Ödülü ile ilgili sosya medya paylaşımında, "Bu değerli ödülü güzel İzmir’in herbiri birbirinden güzel çocuklarına ve gençlerine emanet ediyorum" dedi.