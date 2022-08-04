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Avrupa'da en iyi tatil deneyimini sunan 10 şehir: İstanbul da listede

Haberler - ntv.com.tr | 04.08.2022 - 10:02 - Son Güncelleme : 04.08.2022 - 10:03

Avrupa’nın 40 şehrinin incelendiği bir araştırmada ekonomik açıdan gidilebilecek en avantajlı tatil bölgeleri sıralandı. Birleşik Krallık merkezli mobil banka Starling Bank’in TripAdvisor ve Dünya Sağlık Örgütü gibi bazı kurumların verilerini kullanarak yürüttüğü araştırma, The Sun gazetesinde yayınlandı. Şehirlerin sıralaması o kentte bir hafta kalındığında ortaya çıkan maliyete göre hesaplandı. İşte ekonomik açıdan en iyi tatil deneyimini sunan Avrupa ülkeleri ve bir haftalık tatil maliyetleri...

Avrupa'da en iyi tatil deneyimini sunan 10 şehir: İstanbul da listede - 1

10. Barcelona, İspanya

(579,22 sterlin)

Avrupa'da en iyi tatil deneyimini sunan 10 şehir: İstanbul da listede - 2

9. Roma, İtalya

(615,49 sterlin)

Avrupa'da en iyi tatil deneyimini sunan 10 şehir: İstanbul da listede - 3

8. Madrid, İspanya

(558,49 sterlin)

Avrupa'da en iyi tatil deneyimini sunan 10 şehir: İstanbul da listede - 4

7. Split, Hırvatistan

(399,29 sterlin)

Avrupa'da en iyi tatil deneyimini sunan 10 şehir: İstanbul da listede - 5

5. Porto, Portekiz

(444,22 sterlin)

Avrupa'da en iyi tatil deneyimini sunan 10 şehir: İstanbul da listede - 6

5. Prag, Çek Cumhuriyeti

(505,67 sterlin)

Avrupa'da en iyi tatil deneyimini sunan 10 şehir: İstanbul da listede - 7

4. Budapeşte, Macaristan

(412,03 sterlin)

Avrupa'da en iyi tatil deneyimini sunan 10 şehir: İstanbul da listede - 8

3. İstanbul, Türkiye

(274,14 sterlin)

Avrupa'da en iyi tatil deneyimini sunan 10 şehir: İstanbul da listede - 9

2. Sevilla, İspanya

(492,94 sterlin)

Avrupa'da en iyi tatil deneyimini sunan 10 şehir: İstanbul da listede - 10

1. Lizbon, Portekiz

(440,20 sterlin)

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