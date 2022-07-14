Avrupa'da gezilecek en iyi yerler (Efes de listede)

Efes, Türkiye

CNN International, Avrupa'da gezilebilecek 17 en iyi destinasyonu sıraladı. Listede İzmir'in Efes Antik kentine de yer verildi. Haberde Efes için şu ifade kullanıldı:

"Günümüz Türkiye'sinde Selçuk yakınlarında bulunan antik Yunan-Roma şehri Efes, özenli kazı ve restorasyon sayesinde Avrupa'nın en eksiksiz klasik şehridir."

Haberde, Efes'te gezerken bir rehbere başvurmak gerektiği, çünkü kolayca gözden kaçabilecek pek çok ayrıntının olduğu vurgulandı.

"2. yüzyıldan kalma Celsus Kütüphanesi, antik metropolün görülmeye değer yerlerinin en ünlüsü" denilen haberde, "Onu, Kuretler Caddesi ve uçsuz bucaksız Antik Tiyatro takip ediyor. Tiyatro, 25 bin kişiyi ağırlayabiliyordu ve Aziz Paul'un orada vaaz verdiğine inanılıyor" denildi.

İşte "Avrupa'da gezilecek en iyi yerler" listesindeki diğer rotalar...