Avrupa'da gezilecek en iyi yerler (Efes de listede)

Haberler - ntv.com.tr | 14.07.2022 - 11:31 - Son Güncelleme : 14.07.2022 - 11:55
CNN International, Avrupa'da gezilebilecek 17 en iyi destinasyonu sıraladı. Listede İzmir'in Efes Antik kentine de yer verildi. Haberde Efes için şu ifade kullanıldı:
"Günümüz Türkiye'sinde Selçuk yakınlarında bulunan antik Yunan-Roma şehri Efes, özenli kazı ve restorasyon sayesinde Avrupa'nın en eksiksiz klasik şehridir."
Haberde, Efes'te gezerken bir rehbere başvurmak gerektiği, çünkü kolayca gözden kaçabilecek pek çok ayrıntının olduğu vurgulandı.
"2. yüzyıldan kalma Celsus Kütüphanesi, antik metropolün görülmeye değer yerlerinin en ünlüsü" denilen haberde, "Onu, Kuretler Caddesi ve uçsuz bucaksız Antik Tiyatro takip ediyor. Tiyatro, 25 bin kişiyi ağırlayabiliyordu ve Aziz Paul'un orada vaaz verdiğine inanılıyor" denildi.
İşte "Avrupa'da gezilecek en iyi yerler" listesindeki diğer rotalar...
İspanya'nın ilk ulusal parkına ev sahipliği yapan dağ silsilesi.
Kuzey kutup dairesi içinde yer alan takım adalar doğa tutkunları ve maceraseverlere çok uygun.
Transilvanya'da Carpathian Dağları'nın batı bölümünde yer alan dağ sırası, serin havası, ormanlık arazisi ve kireçtaşı kayalıklarıyla yaz için ideal.
100 binden az yapının bulunduğu şehir, hem tarihi hem de kültürel yönden bir cazibe merkezi.
Portekiz'in başkenti, yeme içme kültürünün zenginliğiyle ziyaretçileri kendine çekiyor.
İrlanda'nın güneybatı sahili, sehayat ederken aktif olmak isteyenler ve maceraseverler için birebir.
Şehir, Avrupa'nın en eski yerleşimlerinden biri.
Güney İtalya'daki bölge, yılda 2,5 milyondan fazla turist çekiyor.
UNESCO'nun listesinde yer alan Akropolis, şehrin en ilgi çeken bölümü. Antik harabeleri, ilginç müzeleri ile Atina, Avrupa'nın en cazip yerlerinden biri.
Alp Dağları, 11. yüzyıldan kalma Hohensalzburg Kalesi, pek çok ilginç bölgesi ve kiliseleriyle Salzburg, Orta Avrupa'nın en görülesi şehirlerinden.
Plajlar bundan daha rüzgarlı olamaz. Jutland'ın batı kıyısındaki Henne Sahili, açık havayı sevenler için bir tatil cenneti.
Orta çağdan kalma sokakları ve dolambaçlı kanalları ayrı bir çekiciliğe sahipken, şehrin ana meydanı olan Markt, yerel Belçika içkilerini tatmak, manzarayı seyretmek için mükemmel bir yer.
Almanya'nın ultra-modern şehri, gezmek için ülkenin en cazip şehri gibi görünmeyebilir, ancak gelişen sanat sahnesi sayesinde, özellikle uluslararası çapta saygı gören Art Düsseldorf sanat fuarının da yardımıyla gidilmesi gereken bir yer haline geldi.
Genelde Krakow ve Varşova öne çıkarılsa da Wrocław, mükemmel mimarisi sayesinde görülmesi gereken bir Polonya şehri. Şehrin ana meydanındaki Gotik mimari yapıya sahip Eski Belediye Binası, belki de şehirdeki en ünlü bina. Ancak şehirde kültür tutkunlarının vakit geçirebilecekleri daha pek çok şey bulunuyor.
Groningen, Amsterdam'a alternatif Hollanda şehri olarak öne çıkıyor. Kanalları ve Klasik Hollanda mimarisine uygun binalarıyla görsel şölen sunan şehir, bisiklet tutkunları için de imkan sağlıyor.
İskoçya'nın ikinci büyük ulusal parkını barındıran bölge, doğa yürüyüşü ve macera sevenlere hitap ediyor.