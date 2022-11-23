Avrupalı iki gezgin arp ve gitarla Türkiye'yi keşfediyor

Evinden ayrıldıktan sonra ilk durağı Galler'in ardından belirli bir rota çizmeden yolculuğunu sürdürdüğünü kaydeden Sim, şöyle konuştu:

"1 Temmuz'da İskoçya'daki evimden yürümeye başladım. Arp ve sırt çantamı alıp güneye doğru yürüdüm. Daha önce görmediğim birçok yeri gezdim, ormanlarda kamp yaptım. Oralardaki mistik yerleri gezdim. İstanbul'da katıldığım bir etkinlikte gezgin arkadaşlar edindim. Kapadokya'ya gelmek istedim. Burada güzel ve küçük mağaralarda kalmak istedim, bir mağara adamı gibi. Türkiye'nin ruhunu hissetmeyi ve turistik yerleri keşfetmeyi istiyorum. Türkiye bence, doğu ile batının kapısı. İnsanlar çok açık yürekli, eli açık ve samimi halleri var. İstanbul'u gezmek istiyorum. Türkiye'yi sevdim ama rüzgarın beni başka nereye uçuracağını görmek için heyecanlıyım."