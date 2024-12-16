Avrupa'nın güneyindeki küçük ama tarihi başkent: Valetta

Yukarı Barakka Bahçeleri, yeşil atmosferiyle Valetta'daki en ünlü yerlerden biri olarak biliniyor. Şehrin manzarasının keyfini çıkarmak için önemli bir konum olan bu bahçe, Valetta Limanı'nın deniz manzarası ve tarihin esintilerini ziyaretçilerine sunuyor.

Bahçelerden ayrıca Valetta'nın karşısında bulunan Vittoriosa, Senglea ve Cospicua şehirleri de izlenebiliyor. Yukarı Barakka Bahçeleri'nde önemli isimlerin de heykelleri bulunuyor. Bahçenin yakınında bulunan Selamlama Bataryası da şehrin savunması ve askeri tarihi açısından önemli.