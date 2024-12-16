Avrupa'nın güneyindeki küçük ama tarihi başkent: Valetta
Malta'nın başkenti Valetta, küçük bir şehir olmasına rağmen tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkati çekiyor.
Avrupa'nın coğrafi açıdan önemli ülkelerinden biri olarak ön plana çıkan Malta, 2004'te Avrupa Birliği'ne üye oldu.
Tarihi 16. yüzyıla dayanan Malta'nın başkenti Valetta, 1566'da St. John Şövalyeleri tarafından kuruldu. Şehir, ismini şövalyelerin lideri Jean Parisot de Valette'den aldı.
Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle 1980'de UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren ülkenin en büyük şehri Valetta, Avrupa'daki önemli turistik destinasyonlarından biri olarak öne çıkıyor.