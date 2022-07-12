Galeri

Avşa, Ekinlik ve Marmara Adası'na bayramda ziyaretçi akını: Nüfus 20 kat arttı

Haberler - DHA | 12.07.2022 - 11:15

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa, Ekinlik ve Marmara Adası, Kurban Bayramı'nda ziyaretçi akınına uğradı. 10 bin 148 olan 3 adadaki toplam nüfusun 200 bine yaklaştığını belirten Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, "Bayramdan sonra da turistleri adalarımıza bekliyoruz" dedi.

Avşa, Ekinlik ve Marmara Adası'na bayramda ziyaretçi akını: Nüfus 20 kat arttı - 1

Denizi’nde tertemiz havası, pırıl pırıl denizi, altın sarısı kumsalları, müzik ve eğlence dolu geceleri ile Avşa, adeta 7/24 yaşayan bir şehir. Özellikle son yıllarda turizm sektöründe inanılmaz bir gelişme katederek turizmin Marmara’daki parlayan yıldızı haline gelen adada plajlar tatilcilerle doldu.

Avşa, Ekinlik ve Marmara Adası'na bayramda ziyaretçi akını: Nüfus 20 kat arttı - 2

'in Marmara ilçesine bağlı Avşa, Ekinlik ve Marmara adası, 'nda ziyaretçi akınına uğradı.

Avşa, Ekinlik ve Marmara Adası'na bayramda ziyaretçi akını: Nüfus 20 kat arttı - 3

Toplamda 10 bin 148 yerli nüfusa sahip olan Avşa, Ekinlik ve Marmara Adası'nın nüfusu, 'nın 3'üncü gününde 200 bine yaklaştı.

Avşa, Ekinlik ve Marmara Adası'na bayramda ziyaretçi akını: Nüfus 20 kat arttı - 4

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, bayram tatilinde yerli ve yabancı turistlerin adalara gelmesiyle birlikte 3 adanın toplam nüfusunun yaklaşık 20 kat arttığını belirtti. Belediye olarak tüm imkanların seferber edildiğini belirten Aksoy, bayram sonrasında da yerli ve yabancı turistleri Avşa, Ekinlik ve Marmara Adası'na davet etti.

Avşa, Ekinlik ve Marmara Adası'na bayramda ziyaretçi akını: Nüfus 20 kat arttı - 5

"AVŞA'DA PLAJLAR DOLU"

Yaklaşık 200 bin yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yaptıklarını belirten Süleyman Aksoy, 
"Avşa, Marmara ve Ekinlik adamız, bayram dolayısıyla tamamıyla turistler ve ev sahipleriyle dolu durumda. Şu anda doluluk oranında yüzde 100'e yaklaştık. Doluluk oranı üst seviyede" dedi.

Avşa, Ekinlik ve Marmara Adası'na bayramda ziyaretçi akını: Nüfus 20 kat arttı - 6
Avşa, Ekinlik ve Marmara Adası'na bayramda ziyaretçi akını: Nüfus 20 kat arttı - 7
Avşa, Ekinlik ve Marmara Adası'na bayramda ziyaretçi akını: Nüfus 20 kat arttı - 8

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER