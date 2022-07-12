Avşa, Ekinlik ve Marmara Adası'na bayramda ziyaretçi akını: Nüfus 20 kat arttı

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, bayram tatilinde yerli ve yabancı turistlerin adalara gelmesiyle birlikte 3 adanın toplam nüfusunun yaklaşık 20 kat arttığını belirtti. Belediye olarak tüm imkanların seferber edildiğini belirten Aksoy, bayram sonrasında da yerli ve yabancı turistleri Avşa, Ekinlik ve Marmara Adası'na davet etti.