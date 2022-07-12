Avşa, Ekinlik ve Marmara Adası'na bayramda ziyaretçi akını: Nüfus 20 kat arttı

Haberler - DHA | 12.07.2022 - 11:15
Marmara Denizi’nde tertemiz havası, pırıl pırıl denizi, altın sarısı kumsalları, müzik ve eğlence dolu geceleri ile Avşa, adeta 7/24 yaşayan bir şehir. Özellikle son yıllarda turizm sektöründe inanılmaz bir gelişme katederek turizmin Marmara’daki parlayan yıldızı haline gelen adada plajlar tatilcilerle doldu.
Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa, Ekinlik ve Marmara adası, Kurban Bayramı'nda ziyaretçi akınına uğradı.
Toplamda 10 bin 148 yerli nüfusa sahip olan Avşa, Ekinlik ve Marmara Adası'nın nüfusu, Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde 200 bine yaklaştı.
Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, bayram tatilinde yerli ve yabancı turistlerin adalara gelmesiyle birlikte 3 adanın toplam nüfusunun yaklaşık 20 kat arttığını belirtti. Belediye olarak tüm imkanların seferber edildiğini belirten Aksoy, bayram sonrasında da yerli ve yabancı turistleri Avşa, Ekinlik ve Marmara Adası'na davet etti.
Yaklaşık 200 bin yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yaptıklarını belirten Süleyman Aksoy,
"Avşa, Marmara ve Ekinlik adamız, bayram dolayısıyla tamamıyla turistler ve ev sahipleriyle dolu durumda. Şu anda doluluk oranında yüzde 100'e yaklaştık. Doluluk oranı üst seviyede" dedi.