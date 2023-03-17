Azerbaycan'da nevruz kutlamaları başladı

Azerbaycan'da Türk dünyasının en önemli bayramlarından, baharın habercisi kabul edilen Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
Eski bayram adetlerinin yaşatıldığı Azerbaycan'da kutlamaların adresi, Bakü'nün Surahanı ilçesindeki tarihi Ateşgah Mabedi oldu.
Etkinlikte Azerbaycan'ın farklı bölgelerinden gelen yöresel kıyafetli sanatçıların müzik ve dans gösterileri, Nevruz Bayramı'nın simge karakterleri Köse ve Keçel'in atışmaları ilgiyle izlendi.
İşte Azerbaycan'daki nevruz kutlamalarından yansıyanlar...