Azerbaycan'da nevruz kutlamaları başladı

Azerbaycan'da Türk dünyasının en önemli bayramlarından, baharın habercisi kabul edilen Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Azerbaycan'da nevruz kutlamaları başladı - 1

Azerbaycan'da Türk dünyasının en önemli bayramlarından, baharın habercisi kabul edilen Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Azerbaycan'da nevruz kutlamaları başladı - 2

Eski bayram adetlerinin yaşatıldığı Azerbaycan'da kutlamaların adresi, Bakü'nün Surahanı ilçesindeki tarihi Ateşgah Mabedi oldu.

Azerbaycan'da nevruz kutlamaları başladı - 3

Etkinlikte Azerbaycan'ın farklı bölgelerinden gelen yöresel kıyafetli sanatçıların müzik ve dans gösterileri, Nevruz Bayramı'nın simge karakterleri Köse ve Keçel'in atışmaları ilgiyle izlendi.

Azerbaycan'da nevruz kutlamaları başladı - 4

İşte Azerbaycan'daki nevruz kutlamalarından yansıyanlar...

Azerbaycan'da nevruz kutlamaları başladı - 5
Azerbaycan'da nevruz kutlamaları başladı - 6
Azerbaycan'da nevruz kutlamaları başladı - 7
Azerbaycan'da nevruz kutlamaları başladı - 8
Azerbaycan'da nevruz kutlamaları başladı - 9
Azerbaycan'da nevruz kutlamaları başladı - 10
Azerbaycan'da nevruz kutlamaları başladı - 11
Azerbaycan'da nevruz kutlamaları başladı - 12
Azerbaycan'da nevruz kutlamaları başladı - 13
Azerbaycan'da nevruz kutlamaları başladı - 14
Azerbaycan'da nevruz kutlamaları başladı - 15
Azerbaycan'da nevruz kutlamaları başladı - 16
Azerbaycan'da nevruz kutlamaları başladı - 17
Azerbaycan'da nevruz kutlamaları başladı - 18
Azerbaycan'da nevruz kutlamaları başladı - 19
Azerbaycan'da nevruz kutlamaları başladı - 20
Azerbaycan'da nevruz kutlamaları başladı - 21
Azerbaycan'da nevruz kutlamaları başladı - 22
Azerbaycan'da nevruz kutlamaları başladı - 23
Azerbaycan'da nevruz kutlamaları başladı - 24
Azerbaycan'da nevruz kutlamaları başladı - 25
Azerbaycan'da nevruz kutlamaları başladı - 26
Azerbaycan'da nevruz kutlamaları başladı - 27
Azerbaycan'da nevruz kutlamaları başladı - 28
Azerbaycan'da nevruz kutlamaları başladı - 29
Azerbaycan'da nevruz kutlamaları başladı - 30
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