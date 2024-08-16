Bakan Ersoy: Geleceğe Miras çalışmaları neticesinde, Kissebükü'nü büyük oranda ihya etmiş olacağız
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dört yılın sonunda Kissebükü Antik Kenti'nin yüzde 80'inde kazı ve restorasyon çalışmalarını tamamlamayı planladıklarını belirterek, "Bu hedefimize ulaşmak için toplam 800 milyon lira ödenek ayıracağız." dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Kissebükü Antik Şehri'nde düzenlenen programda "Geleceğe Miras: Kissebükü Antik Şehri Projesi"ni tanıttı.
Ersoy, iddialı, önemli ve görkemli proje için İzmir'de Efes ve Bergama, Denizli'de Hierapolis-Laodikiea, Aydın'da Afrodisias, Muğla'da Stratonikeia-Labraunda, Antalya'da Aspendos-Myra-Andriake Antik kentlerinde, Van'da Eski Van Şehri Ören Yeri'nde lansmanlar gerçekleştirdiklerini söyledi.