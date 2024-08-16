Bakan Ersoy: Geleceğe Miras çalışmaları neticesinde, Kissebükü'nü büyük oranda ihya etmiş olacağız

"ŞU ANA KADAR ANTİK KENTİN YÜZDE 16,2'Sİ KAZILMIŞTIR"

Kentin dağlarla çevrili vadisi, su kaynakları ve dingin koyuyla kendine özgü topografyaya sahip olduğunu anlatan Ersoy, kentteki yapıların işlevlerine göre tasnif edildiğini ve coğrafi yapıya uygun konumlandırıldığını dile getirdi.

Kentin, akropol, nekropol, dini merkez, batı yerleşim ve liman bölgesi olmak üzere beş gruba ayrıldığını belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"2019'da başlayan kazı çalışmaları, 2021 yılından itibaren Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden Doç. Dr. Hatice Özyurt Özcan'ın başkanlığında sürdürülmektedir. Şu ana kadar antik kentin yüzde 16,2'si kazılmıştır. Kissebükü Antik Kenti'nde 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı'nda bulunan 32 bin 700 metrekarelik yüzölçümlü alan için kamulaştırma kararı alınmış ve dini yapıların bulunduğu 17 bin 100 metrekarelik bölümü 2024 yılında 55,2 milyon lira bedelle kamulaştırılmıştır. Bu sayede çalışmaların önündeki en büyük engel olan kamulaştırma sorunu da ortadan kalkmış oldu ve biz de çalışmalarımıza hız verdik."