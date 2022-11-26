Bali Adası'nda doğal yaşam: Tarihi mekanları ve turizm merkezleriyle her yıl çok sayıda turist ağırlıyor

Adanın en fazla turist çeken yerleşim yeri Ubud, kültürel bir merkez olarak öne çıkıyor. Küçük çiftlikleri, pirinç tarlaları ve turistik konaklama mekanlarıyla ünlü Ubud'daki önemli noktalardan birisi de Kutsal Maymun Ormanı Koruma Alanı. Orman, turizme katkısının dışında yerel halkın ruhani yaşamında da önemli bir yer tutuyor.