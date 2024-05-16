Balıkesir'de Roma yapıları gün ışığına çıkarılıyor

Reşitköy'ün 1970'lerde terk edildiğini ancak Osmanlı salnamelerinde kaydına rastladıkları daha eski bir köy yerleşiminin, değirmen kalıntılarının bulunduğunu söyleyen Özgen, "Dolayısıyla çok boyutlu olarak buradaki kültürel süreci bize aktaran somut bulguları belgeleyerek bölge tarihi içinde veri kaybetmeksizin elimizden gelen çabayı Müze Müdürlüğümüze beraber gösteriyoruz." dedi.

Müze müdürlüğünün kazı temsilcisi arkeolog Filiz Gürbuğa da yapımı süren barajın su tutma rezerve alanında kalacak bölgenin belirlendiği ve Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca tescil edildiği bilgisini verdi.

Kurulun, su altında kalacak alanda kurtarma kazısı yapılmasına karar verdiğini bildiren Gürbuğa, "Balıkesir DSİ 25. Bölge Müdürlüğü ile Kuva-yi Milliye Müzesi Müdürlüğü arasında iki yıl süreli kurtarma kazısı protokolü gerçekleştirildi. Su toplama havzasında tam orta noktada ve tamamen suyun altında kalacak bir yer olması ve daha önceki geçmişinde de kaçak kazı bulunması nedeniyle öncelik alanımız Çingentarla mevkisi oldu." diye konuştu.