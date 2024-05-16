Balıkesir'de Roma yapıları gün ışığına çıkarılıyor
Balıkesir'de baraj alanındaki kurtarma kazısında Roma ortaya çıkarılıyor. Gün ışığına çıkarılan eserler, Balıkesir Kuva-yi Milliye Müzesinde sergilenecek.
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce yapımına devam edilen Reşitköy Barajı'nın su tutma alanındaki bölgede antik kent kalıntılarının kurtarılması amacıyla kazı çalışması yürütülüyor.
Adramytteion Antik Kenti'nin 10 kilometre güneyinde Tahtacı Mahallesi yakınında 2015-2016 yıllarında baraj inşasına yönelik yüzey araştırmalarında, Çingentarla mevkisinde geç antik dönem yerleşiminin kalıntılarına rastlandı.