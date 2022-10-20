Balkanlar’ın tatlı şehri: Prizren

500 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu’nun bir parçası olmuş ve ondan izleri hala taşıyan Prizren, Kosova’nın ve Balkanların ülkemize en samimi gelen, en güzel kentlerinden. Alternatif bir rota arayışındaysanız bu sonbaharın keyifli bir rotası Prizren olabilir. Hem vizesiz olması hem de Türkçe konuşulması onu daha da cazip bir hale getirebilir.

Şimdiki Kosova toprakları yukarıda da bahsettiğim gibi beş asır boyunca Osmanlı toprağıydı. Osmanlı’nın son döneminde, 1. Dünya Savaşı sonucunda ise Yugoslavya’nın bir parçası oldu. Ancak çok uluslu bir devlet olan Yugoslavya, son lideri Tito’nun ölümünden sonra parçalanarak dağıldı. 1998 yılında Kosovalı Arnavutlar ile Sırplar arasında başlayan savaş NATO’nun müdahalesi ile sonuçlandı. On yıl boyunca Birleşmiş Milletler’in idaresinde kalan Kosova, 17 Şubat 2008’de Kosova Meclisi’nde alınan kararla bağımsızlığını ilan etti.

– Yaklaşık 200 bin nüfusa sahip bir şehir olup ülkenin ikinci büyük şehri konumunda.

– Özellikle Gora bölgesinde yer alan köyleri eşsiz doğa manzaraları sunuyor. Kış aylarında ekonomik kayak turları için de burayı ziyaret edebilirsiniz.

– Para birimi olarak Euro kullanılıyor.

– Avrupa’da ekonomik tatil yapabileceğiniz bir rota. Yemek, konaklama ve diğer harcamalarınız diğer Avrupa şehirleri ile kıyas edilemeyecek şekilde uygun. Yani sınırsız yiyebilirsiniz!

– Prizren’de ve Kosova’nın birçok bölgesinde Kosova bayrağından daha fazla çift başlı kartal simgeli kırmızı-siyah renkli Arnavutluk bayrağı görürsünüz. Bu, ülke bağımsızlığını Arnavutların mücadelesi ile kazandığından, var olan soy bağlılığını simgeler.