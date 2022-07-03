Balkanlar'ın ziyaretçilerini Orta Çağ'a götüren kenti Kotor

Gülbaş, Osmanlı Devleti'nin Karadağ'ın birkaç bölgesiyle beraber Bar ve Herceg Novi illerine hakim olduğunu belirtti.

Osmanlı'nın bu illerde yaklaşık 200-300 yıl hakimiyet kurduğuna dikkati çeken Gülbaş, "Osmanlı, bu illerde camiler, medreseler inşa etmiş ve ordularını konuşlandırmıştır. Yapılan taarruzlarla Budva, Kotor ve Perast'ı almaya çalışmış ama iç isyanlar ile Osmanlı'nın başka bölgelerinde çıkan savaşlar sebebiyle ordularını kaydırmak zorunda kalmıştır. Bu yüzden Kotor ile Perast'ta hakimiyet kuramamış" diye konuştu.