Bartın'da 7. Bisiklet Festivali başladı: Bisiklet tutkunları 177 kilometre pedal çevirecek

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Genel Sekreteri Lütfi Altunsu, burada yaptığı konuşmada, bölgenin en önemli sektörlerinden biri olarak turizmi gördüklerini söyledi.

Bölgenin doğa ve kültür turizmini geliştirmeye yönelik çalışmalar yaptıklarını belirten Altunsu, şunları kaydetti:

"Kuşkusuz, turizmi geliştirmek için altyapı projelerine destek sağlamak gerekir. İnşallah sizler de gittiğiniz rotalarda BAKKA olarak sağladığımız destekleri yerinde göreceksiniz. Bunlardan biri 'Bartın ili Güzelcehisar Lav Sütunları ve Sahilinin Turizm ve Rekreasyon Amaçlı Peyzaj Uygulama Projesi'. Rotalarınız üzerinde rastlayacağınız projelerimizi de görme imkanınız olacak. Rota çalışmalarının önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu rotalar üzerinde tabelalandırma, temizlik, dinlenme noktaları ve rotaların haritalarının çıkarılmasını önemsiyoruz. Bartın'da 6 rota çıkardık, siz bunlardan üçünü ziyaret etmiş olacaksınız. Bunun dışında Küre Dağları Milli Parkı rotamız var. Bunu da başka bir etkinlikte görme fırsatınız olur."