Bathonea Antik Kenti’nde kazılar yeniden başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kocaeli Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen İstanbul’un tarihi ve arkeolojik mirasının ortaya çıkarılması ve korunmasında önemli bir rolü bulunduğu belirtilen Bathonea Antik Kenti kazı alanında sponsorluk anlaşmasına imza atıldı.

Törene Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümit Ay ve çeşitli üniversitelerin rektör, rektör yardımcıları ve dekanları ile akademisyenler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Nihal Metin, Bathonea Kazı Başkanı Prof. Dr. Şengül Aydıngün, Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli de katıldı.