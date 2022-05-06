Batı Afrika'nın 600 yıllık pazarı: Kurmi Çarşısı

Haberler | 06.05.2022 - 12:54

Nijerya'nın antik şehirlerden biri olan Kano'da bulunan tarihi Kurmi Çarşısı uzun yıllardır varlığını koruyor. Çarşı 600 yıllık bir tarihe sahip.

Batı Afrika'nın 600 yıllık pazarı: Kurmi Çarşısı - 1

Batı ticaret yolu üzerinde önemli yeri olan Kurmi Çarşısı, yüzyıllardır sadece Nijerya değil Nijer, Çad ve Kamerun gibi komşu ülkelerden birçok tüccar ve gezginin sık uğradığı pazarların başında geliyor.

Batı Afrika'nın 600 yıllık pazarı: Kurmi Çarşısı - 2

Yaklaşık 600 yıl önce kurulan Kurmi Çarşısı, geçmişte kölelerin alınıp satıldığı yer olarak kullanılırken günümüzde gıdadan tekstil ürünlerine, geleneksel eşyalardan süs eşyalarına farklı ürünlerin satıldığı bir pazar konumunda.

Batı Afrika'nın 600 yıllık pazarı: Kurmi Çarşısı - 3

Dar ve düzensiz sokakların, yüzlerce küçük dükkanın bulunduğu çarşı, adeta geçmişten bir esinti getiriyor. 

Batı Afrika'nın 600 yıllık pazarı: Kurmi Çarşısı - 4

Nijerya'nın tarihi çarşısında her bir sokakta farklı ürünler satılıyor. Bazı sokaklarda baharatlar, bazılarında da geleneksel elbiseler ve takılar müşterilerini bekliyor.

Batı Afrika'nın 600 yıllık pazarı: Kurmi Çarşısı - 5

Geçmişte Sahra Altı Afrika'da tüccarların uğrak yeri olan Kurmi, bugün yerli ve yabancı birçok turistin ziyaret ettiği mekanlar arasında yer alıyor.

Batı Afrika'nın 600 yıllık pazarı: Kurmi Çarşısı - 6

Kurmi Çarşısı Başkanı Alhaji Abdullahi Maikano, yaptığı açıklamada, çarşının Sahra Altı Afrika ticaretinin genişlemesinin ve Kano'da artan ticari faaliyetleri için 15. yüzyılda depolama merkezi olarak kurulduğunu söyledi.

Batı Afrika'nın 600 yıllık pazarı: Kurmi Çarşısı - 7

Şehrin Jakara bölgesinde inşa edilen bu çarşıda ilk zamanlarda takas yoluyla ticaret yapıldığını aktaran Maikano, bu dönemde Afrika kıtasının farklı ülkelerinden tüccarlar geldiğini dile getirdi.

İşte diğer kareler...

Batı Afrika'nın 600 yıllık pazarı: Kurmi Çarşısı - 8
Batı Afrika'nın 600 yıllık pazarı: Kurmi Çarşısı - 9
Batı Afrika'nın 600 yıllık pazarı: Kurmi Çarşısı - 10
Batı Afrika'nın 600 yıllık pazarı: Kurmi Çarşısı - 11
Batı Afrika'nın 600 yıllık pazarı: Kurmi Çarşısı - 12
Batı Afrika'nın 600 yıllık pazarı: Kurmi Çarşısı - 13
Batı Afrika'nın 600 yıllık pazarı: Kurmi Çarşısı - 14

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER