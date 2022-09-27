Bavul hazırlamanın püf noktaları

HER ŞEYİ TEK BAVULA SIĞDIRMAYIN

Yanınıza almanız gereken her şeyi tek bir bavula sığdırmaktan kaçının. Özellikle uçakla seyahat ediyorsanız bagajın kaybolduğu durumlarla sıkıntıyla karşılaşabilirsiniz. Her şeyinizi de tek bir bavula yerleştirdiğiniz için olası bir bagaj kaybı halinde tatilinizi mağduriyetle geçebilir.

Kurtarıcınız olabilecek el ya da sırt çantasına reçeteli ilaçlarınızı, değerli takılarınızı, şarj aletinizi, kitabınızı ya da kameranızı koyabilirsiniz.