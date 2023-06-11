Bayram tatili için en güzel rotalar
Kurban Bayramı tatili 9 güne uzayınca henüz tatil planı yapmamış seyahatseverler de bu uzun tatilini değerlendirmek için rota arayışlarına başladı. İşte yazı karşılamak için eşsiz bir fırsat sunan 9 günlük bayram tatilinin tadını çıkarabileceğiniz en güzel rotalar…
Bodrum
Ülkemizin turizm merkezlerinden Bodrum, listenin ilk sırasında. Denize girilecek yerleriyle öne çıkan bu tatil beldesinde ilçe seçimine göre dilerseniz sakin bir tatil yapabilirsiniz dilerseniz de yazın tüm coşkusunu kalabalıklar içinde yaşayabilirsiniz. Sakin bir tatil için Turgutreis’te, hareketli bir seyahat içinse Bodrum merkezde kalabilirsiniz. Denize girmek için Kargıcak Koyu, Yalıkavak Halk Plajı, Bitez Plajı ve Bardakçı Koyu’nu tercih edebilirsiniz. Bölgede keşfedilmeyi bekleyen cazibe merkezleri listesinde ise Halikarnas Mozolesi, Bodrum Kalesi ve Zeki Müren Sanat Müzesi var.