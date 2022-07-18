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'Beyaz cennet' Pamukkale'yi bayram tatilinde 110 bin kişi ziyaret etti

Haberler - Anadolu Ajansı | 18.07.2022 - 12:14

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Denizli'deki ‘beyaz cennet’ Pamukkale'yi Kurban Bayramı tatili boyunca 110 bin kişi gezdi.

'Beyaz cennet' Pamukkale'yi bayram tatilinde 110 bin kişi ziyaret etti - 1

Antik kentleri, beyaz travertenleri ve termal suyuyla dört mevsim ilgi odağı haline gelen Denizli’deki , bayram tatilini yoğun geçirdi.

'Beyaz cennet' Pamukkale'yi bayram tatilinde 110 bin kişi ziyaret etti - 2

Yurt dışından gelen yabancıların yanı sıra bayram tatilini değerlendiren yerli turistlerin de ilgi gösterdiği Pamukkale'de, birçok kişi yamaç paraşütü ve sıcak hava balonlarıyla bölgenin eşsiz manzarasını havadan görme fırsatı buldu.

'Beyaz cennet' Pamukkale'yi bayram tatilinde 110 bin kişi ziyaret etti - 3

Bu yılın ocak-haziran dönemini geçen yıla göre yüzde 140 artışla 604 bin 33 ziyaretçiyle kapatan Pamukkale'yi bayram tatilinde 110 bin kişi gezdi.

'Beyaz cennet' Pamukkale'yi bayram tatilinde 110 bin kişi ziyaret etti - 4

Denizli Turistik Otel ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, uzun bayram tatillerinin turizm tesislerine yaradığını söyledi.

'Beyaz cennet' Pamukkale'yi bayram tatilinde 110 bin kişi ziyaret etti - 5

"KÜLTÜR TURLARI BÜYÜK RAĞBET GÖRÜYOR"

Şen, tahmin ettikleri gibi bir yoğunluğun olduğunu anlatarak, "Son zamanlarda kültür turları büyük rağbet görüyor. Gerek yerli gerekse yabancı misafirler, dünyada eşi benzeri olmayan yerleri ziyaret etmek istiyor" dedi.

'Beyaz cennet' Pamukkale'yi bayram tatilinde 110 bin kişi ziyaret etti - 6

"TÜM DÜNYADAN MİSAFİR AĞIRLIYORUZ"

Yaz tatilinin başlamasıyla yerli turistlerin bölgede büyük hareketlilik sağladığını belirten Şen, "Yabancı ziyaretçilerimizin de yoğun talepleri var. Tüm dünyadan misafir ağırlıyoruz” şeklinde konuştu.

N-LIFE HABERLERİ

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