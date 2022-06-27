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Beyşehir Gölü'ndeki nilüferler bölgenin cazibesini artırdı

Haberler - ntv.com.tr | 27.06.2022 - 15:05

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Konya Beyşehir'in sığ kıyıları, nilüferleriyle ziyaretçilerin ve fotoğraf tutkunlarının uğrak yerleri arasında yer alıyor. Yaz aylarında olgunlaşarak göl yüzeyinde açan nilüferler, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Beyşehir Gölü'ndeki nilüferler bölgenin cazibesini artırdı - 1

’da yer alan tatlı su gölü Beyşehir'in kıyılarında açan nilüferler ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Beyşehir Gölü'ndeki nilüferler bölgenin cazibesini artırdı - 2

Yaz aylarında olgunlaşarak göl yüzeyinde açan nilüferler, yerli ve yabancı birçok turistlerin uğrak noktası halinde.

Beyşehir Gölü'ndeki nilüferler bölgenin cazibesini artırdı - 3

Yöre halkı tarafından ‘zambak’ olarak adlandırılan nilüferler, gündüz açarken, güneşin batmasıyla tomurcuk formuna girerek geceyi suyun altında geçiriyor.

Beyşehir Gölü'ndeki nilüferler bölgenin cazibesini artırdı - 4

“BU DOĞAL GÜZELLİĞİN KORUYUCUSUYUZ”

Gölde balıkçılık yaparak geçimini sağlayan Çiftlik Mahallesi sakinlerinden İbrahim Erdoğan, balık avlamaya çıktıkları her gün bu doğal güzelliğe şahit olduklarını söyledi.

Koruma altına alınan bölgedeki güzelliği, turistlerin ve fotoğrafçıların görmesini istedikleri aktaran Erdoğan, "Biz bu doğal güzelliğin koruyucularıyız. Bölgenin en büyük nilüfer topluluğu, 7 kilometre uzunluğuyla burada bulunuyor. Bölge, sarı ve beyaz renklerden oluşan 2 çeşit nilüfer çiçeğine sahip" diye konuştu.

Beyşehir Gölü'ndeki nilüferler bölgenin cazibesini artırdı - 5

Erdoğan, bu yıl teknelerle yapacakları tur gezileriyle doğaseverler ve fotoğraf meraklılarına bölgeyi gezdirmek için yasal izinleri aldıklarını dile getirdi.

İşte Beyşehir Gölü'ndeki nilüferlerden yansıyan diğer kareler...

Beyşehir Gölü'ndeki nilüferler bölgenin cazibesini artırdı - 6
Beyşehir Gölü'ndeki nilüferler bölgenin cazibesini artırdı - 7
Beyşehir Gölü'ndeki nilüferler bölgenin cazibesini artırdı - 8
Beyşehir Gölü'ndeki nilüferler bölgenin cazibesini artırdı - 9
Beyşehir Gölü'ndeki nilüferler bölgenin cazibesini artırdı - 10
Beyşehir Gölü'ndeki nilüferler bölgenin cazibesini artırdı - 11
Beyşehir Gölü'ndeki nilüferler bölgenin cazibesini artırdı - 12

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