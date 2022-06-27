Beyşehir Gölü'ndeki nilüferler bölgenin cazibesini artırdı

“BU DOĞAL GÜZELLİĞİN KORUYUCUSUYUZ”

Gölde balıkçılık yaparak geçimini sağlayan Çiftlik Mahallesi sakinlerinden İbrahim Erdoğan, balık avlamaya çıktıkları her gün bu doğal güzelliğe şahit olduklarını söyledi.

Koruma altına alınan bölgedeki güzelliği, turistlerin ve fotoğrafçıların görmesini istedikleri aktaran Erdoğan, "Biz bu doğal güzelliğin koruyucularıyız. Bölgenin en büyük nilüfer topluluğu, 7 kilometre uzunluğuyla burada bulunuyor. Bölge, sarı ve beyaz renklerden oluşan 2 çeşit nilüfer çiçeğine sahip" diye konuştu.