Bir günde Basel turu

Basel Manastırı

Kentin ünlü yapılarından Basel Manastırı, Basel’in en eski simge yapılarından biri olarak önce çıkıyor. Kulelerine 5 CHF karşılığında çıkabilirsiniz. 9. yüzyıla uzanan tarihi onu önemli bir duruma getiriyor. Kuntsmuseum’a çok yakın.

Basel Kunstmuseum (Güzel Sanatlar Müzesi)

Basel’in en çok dikkat çeken ve ziyaret edilen müzelerinden biri olan Kunstmuseum bir güzel sanatlar müzesi olarak hizmet veriyor. 17. yüzyıla uzanan tarihi ve içinde barındırdığı Van Gogh ve Picasso eserleri onu şehrin önemli bir yapısı haline getiriyor

Basel için burada şunu söylemekte fayda var. Basel sadece Kunst için değil şehrin bir noktasında bulunan sanat müzeleri ve galerileri ile tamamen bir sanat şehrine dönüşmüş. Çağdaş veya modern sanat çok ilgi alanımıza girmese de meraklıları için ideal bir seyahat noktası.

Burada karşınıza çok matrak bir çeşme çıkacak. Carnival Fountain, Jean Tinguely tarafından yapılmış. Demir parçalarıyla dört bir tarafa su püskürten bu çeşme en çok ziyaretçi kabul eden yerlerden biri.