Bir kış rüyası: Bernina Express

Bernina Express’e geri dönersek, ‘Dünyanın en güzel tren yolculukları’ listesinin değişmez isimlerinden olan bu yolculuğun özel rotası UNESCO Dünya Mirası kapsamında koruma altına da alınmış. İsmi ekspres olsa da, yaklaşık dört saatlik bu rota bir yerden bir yere ulaşmak için değil, yolculuğun sadece kendisi için yapılan, yavaş ve bol seyirli bir panoramik masal…