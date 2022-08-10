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Bir kuşun gözünden Barselona

Haberler | 10.08.2022 - 14:48 - Son Güncelleme : 10.08.2022 - 14:50

Güneşli bir günde Barcelona semalarında uçan bir martıyı düşünün. Daha fazla hayal etmeyin diye fotoğrafçı Vitor Schietti sizin için bir kuşun gözünden helikopterden şehri fotoğrafladı. İnanılmaz bir deneyimdi diyen Schietti'nin fotoğraflarından bazıları...

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ARC DE TRIOMF / TRİOMF KEMERİ

Triomf Kemeri, Barselona'da şehrin içinde harika bir parkın girişine dikilmiş anıtsal giriş kapısı.

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DİAGONAL BULVARI

Barselona'nın en uzun ve ünlü bulvarı...

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BARSELONA KATEDRALİ

Gotik mimariyi sevenler bu katedrali çok beğenecek. Etkileyici görüntüsü ve farklı tarzıyla Barselona Katedrali Barselona'da gezilecek yerler arasında önemli bir nokta.

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BARSELONA OLİMPİK LİMAN

Barselona Olimpik Limanı, 1992 Yaz Olimiyatları sırasında su sporları karşılaşmalarının yapılması için inşaa edilmiş kompleks. Kompleks, Barselona'nın meşhur Las Ramblas Caddesi’ne bir kaç km mesafede ve plajlar bölgesinde yer alıyor. Gece-gündüz hareketli olan Olimpik Liman’ın iç kısmında 40’ı aşkın restorant, barlar ve gece klüpleri bulunuyor.

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PALAU NACIONAL / KATALAN ULUSAL SANAT MÜZESİ

Barselona'nın en gösterişli sarayları arasındaki Palau Nacional’de yer alan Katalan Ulusal Sanat Müzesi (Museu Nacional d’Art de Catalunya kısaca MNAC), şehrin dünyaca ünlü sanat müzesidir. Çoğunluğunu 12. yüzyıl eserlerinin oluşturduğu, dünyanın en büyük Romanesk koleksiyonunun sergilendiği müze Barselona'nın en önemli ziyaret noktalarından birisi.

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LA SAGRADA FAMILIA

La Sagrada Familia nam-ı diğer "Bitmeyen Kilise", Barselona’nın simgesi. Modern neo-gotik ve art nouveau tarzıyla yüzyılın mimari kurallarını hiçe sayan tarzıyla kilise Mimar Gaudi'nin başyapıtı. 1883'te inşaasına başlanan kilisenin 2026'da Gaudi’nin ölümünün 100. yılında biteceği tahmin ediliyor.

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LİMAN'DAKİ ASMA KÖPRÜ

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BARSELONA MARİNA

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BOGATELL PLAJI

Barcelona'nın en popüler ve şehir merkezine en yakın plaj olan Barceloneta Plajı'na kıyasla daha sakin olan Bogatell Plajı 700 metre uzunluğunda ve kitesörf için ideal bir konumda. 

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YAPIM AŞAMASINDAKİ BLOK APARTMANLAR

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EİXAMPLE BÖLGESİ

Eixample bölgesi, Barselona'nın muhteşem şehir planlaması örneklerinden birisi ve şehrin simgelerinden. Kentin en güzel Art Nouveau binalarına sahip olan modernist ve merkezi bir semti. İldefons Cerda tarafından tasarlanmış bölge, uzun geniş caddeler ve kare bloklardan oluşur.

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DE LA VILLA MEYDANI

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CASA MILA

Katalan mimar Antoni Gaudi'nin Barselona'ya hediye ettiği Casa Mila, Art Nouveau döneminin eşsiz mimari miraslarından birisi ve UNESCO Dünya mirası olarak koruma altında.

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LA RAMBLA CADDESİ

Barselona'nın en ünlü ve turistik caddesi olan La Rambla Caddesi, Catalonia meydanından denize, muhteşem Barselona Limanı'na kadar uzanıyor. 

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TARİHİ ARENA

'da boğa güreşinin yasaklanmasıyla 2011'de son gösteriye sahne olan tarihi arena, o tarihten itibaren hiç kullanılmadı.

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W-HOTEL

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TORRE AGBAR

Barcelona’ya gittiğinizde göğe doğru uzanan füze şekilli bir bina oldukça dikkatinizi çekecek. Özellikle gece özel ışıklandırması ile uzak noktalardan dahi görülen Torre Agbar gökdeleni şehrin yeni ikonik sembollerinden...

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