Birgi "Dünyanın En İyi Köyleri" listesine girdi

"BU DURUM YABANCI TURİZME KATKI SUNACAK"

Bölgenin özellikle turizmde hak ettiği değere ulaşması için daha çok çalışma yürütülmesi gerektiğini ifade eden Urgancı, "Yürütülen restorasyon çalışmaları sayesinde tarihi doku ortaya çıktı, bunda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Birgi'nin dünyanın en iyi köyleri arasında yer alması ise ayrıca bizi sevindirdi. Bu durum hem iç hem de yabancı turizme katkı sunacaktır. Böyle yerlerin kıymetini bilmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.