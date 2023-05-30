Bitlis'teki tarihi taş evler doğaseverlerin ilgi odağı

KÖY, TAŞ EVLERDEN OLUŞUYOR

Doğasever Eşref Yıldız ise Koçlu köyünün tarihi evleri ve doğasıyla çok güzel olduğunu ifade ederek, "Köyün tamamı taş evlerden oluşuyor. Evler iki katlı. İnsanları çok cana yakın. Köyün dar sokakları ve kuş bakışı manzarası muazzam. Herkesin görmesi gereken bir yer" diye konuştu.