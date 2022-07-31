Blaundos Antik Kenti gece fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor

Haberler - Anadolu Ajansı | 31.07.2022 - 13:04
Uşak'ın tarihi ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Ulubey ilçesindeki Blaundos Antik Kenti, geceleri fotoğraf tutkunlarının uğrak adresi oldu.
Büyük İskender'in Anadolu seferinde Makedonya'dan gelen askerlerin yerleştiği Blaundos Antik Kenti heybetli görüntüsüyle ziyaretçileri büyülüyor.
Ulubey Kanyonu'nun uzantısı konumundaki derin vadilerle çevrili kente giriş kapısından giren ziyaretçiler, vadinin yamaçlarında yer alan yüzlerce kaya mezarının oluşturduğu girinti ve çıkıntıları izleme imkanı buluyor.
Patikayı anımsatan toprak yoldan tarihi kalıntıların arasından kentin içerisine yolculuk yapan ziyaretçiler, nekropol alanı ve mitolojide tarım ve bereketin sembolü olarak bilinen tanrıça Demeter'in tapınağıyla karşılaşıyor.
Kentin en uç kısmında yer alan büyük bir ustalıkla yerleştirilmiş blok taşlardan oluşan üç yapı da dikkati çekiyor. Kentte ilk günkü ihtişamıyla ayakta duran yapılar, çevre il ve ilçelerden gelen fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor.
Fotoğrafçılar, özellikle geç saatlerde, uzun pozlama ve yıldız çekim tekniklerini kullanarak, antik kent kalıntılarıyla yıldızlarla kaplı gökyüzünün eşsiz manzarasını görüntülüyor.
İşte Blaundos Antik Kenti'nden gece fotoğrafları...