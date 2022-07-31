Blaundos Antik Kenti gece fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor

Kentin en uç kısmında yer alan büyük bir ustalıkla yerleştirilmiş blok taşlardan oluşan üç yapı da dikkati çekiyor. Kentte ilk günkü ihtişamıyla ayakta duran yapılar, çevre il ve ilçelerden gelen fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor.