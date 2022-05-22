Bodrum Kalesi'ne ilk 5 ayda 50 binden fazla ziyaretçi rekoru

Haberler - Anadolu Ajansı | 22.05.2022 - 13:14 - Son Güncelleme : 22.05.2022 - 13:16
Muğla’nın tatil cenneti Bodrum’da bulunan ünlü tarihi Bodrum Kalesi, yenilendikten sonra ilk 5 ayında 50 binden fazla ziyaretçi aldı.
Restorasyon çalışmaları tamamlanıp tamamı açılan kalede İngiliz, İtalyan, Alman, Fransız ve İspanyol kuleleri ile Uluburun, Gelidonya, Bozburun, Yassıada, Serçe Limanı su altı batıkları ve Karyalı Prenses Sergi Salonları bulunuyor.
Aileleriyle ilçeye tatil için gelen yerli ve yabancı turistler, gezilerinin arasına Bodrum Kalesi'ni mutlaka ekliyor. Bodrum'un merkezinde bulunan kalede gün boyu ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.
Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürü Hüseyin Toprak, tatil için ilçeyi tercih eden misafirlerin Bodrum'un simgesi olan kaleyi mutlaka ziyaret ettiğini söyledi.
Toprak, Covid-19 nedeniyle geçen yıl ziyaretçi sayısında düşüş yaşandığını ancak bu yıl ziyaretçi sayısından oldukça memnun olduklarını dile getirdi.