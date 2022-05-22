Bodrum Kalesi'ne ilk 5 ayda 50 binden fazla ziyaretçi rekoru

Restorasyon çalışmaları tamamlanıp tamamı açılan kalede İngiliz, İtalyan, Alman, Fransız ve İspanyol kuleleri ile Uluburun, Gelidonya, Bozburun, Yassıada, Serçe Limanı su altı batıkları ve Karyalı Prenses Sergi Salonları bulunuyor.