Bodrum Yassıada çevresindeki arkeolojik su altı çalışmaları görüntülendi

Su altı arkeoloğu Aşkın Canbazoğlu da bölgenin, Türkiye'deki en güzel ve enteresan noktalardan biri olduğuna dikkati çekerek, Yassıada'nın tarihi ve batıklar hakkında bilgi verdi.

Arkeolojik kalıntılar bölgeye dalış yapan Ceylan ve beraberindeki ekip tarafından su altı kamerasıyla görüntülendi.