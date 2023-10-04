Bodrum Yassıada çevresindeki arkeolojik su altı çalışmaları görüntülendi
Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Turgutreis açıklarındaki 14 adadan biri olan Yassıada bölgesindeki dalış, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınan izinle su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ve beraberindeki ekip tarafından gerçekleştirildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Turgutreis açıklarındaki Yassıada'nın derinliklerinde bulunan batıklar görüntülendi.
Turgutreis açıklarındaki 14 adadan biri olan Yassıada bölgesindeki dalış, Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan izinle su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ve beraberindeki ekip tarafından gerçekleştirildi.