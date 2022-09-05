Bodrum'un maviyle yeşilin bütünleştiği koylarında yat hareketliliği yaşanıyor

"ALDIKLARI HİZMETTEN DOLAYI BU BÖLGELERİ TERCİH EDİYORLAR"

Mega yatların ilçeye çok fazla sayıda girdiğini gördüklerini anlatan Dinç, "İlçeye mega yatların gelişi devam ediyor çünkü çok iyi hizmet alıyorlar. Bodrum'da deniz turizminin gelişmesinin en önemli etkenlerinden biri de karadan denizdeki teknelerimize çok iyi hizmet veriyor olmamız. Dolayısıyla bu hizmetlerin karşılığında da mega yatlarımız Bodrum markamızda... Bodrum'daki bu rahatlığı ve aynı şekilde de karadan almış olduğu hizmetten dolayı da bu bölgeleri tercih ediyorlar. Tekne hareketliliğinin kasım başına kadar süreceğini öngörüyoruz" dedi.