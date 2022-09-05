Galeri

Bodrum'un maviyle yeşilin bütünleştiği koylarında yat hareketliliği yaşanıyor

Haberler - Anadolu Ajansı | 05.09.2022 - 12:31

Muğla'nın turistik ilçelerinden Bodrum'da koylardaki mega yat ve motor yat hareketliliği devam ediyor.

Bodrum'un maviyle yeşilin bütünleştiği koylarında yat hareketliliği yaşanıyor - 1

'da koylardaki mega yat ve motor yat hareketliliği yaşanıyor. 

Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinden her yıl iş, sanat, spor ve siyaset camiasından çok sayıda yerli ve yabancı ismin tercih ettiği , eşsiz koylarıyla turizme hizmet veriyor.

Bodrum'un maviyle yeşilin bütünleştiği koylarında yat hareketliliği yaşanıyor - 2

Bodrum açıkları başta olmak üzere, Türkbükü, Gündoğan, Yahşi, Bitez ve Güvercinlik mahallesi açıklarında irili ufaklı onlarca motor yat koylarda yüksek gelirli tatilcileri ağırlıyor. Milyonluk yatlarda bulunan tatilciler, hem mavinin hem de yeşilin keyfini sürüyor.

Bodrum'un maviyle yeşilin bütünleştiği koylarında yat hareketliliği yaşanıyor - 3

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Başkanı Orhan Dinç, deniz turizmiyle ünlü Bodrum'a her yıl talebin artarak devam ettiğini söyledi.

Bodrum Yarımadası'ndaki birçok koyun deniz turizmine hizmet ettiğini belirten Dinç, koyların fiziki imkanlarının oldukça iyi olduğuna dikkati çekti.

Bodrum'un maviyle yeşilin bütünleştiği koylarında yat hareketliliği yaşanıyor - 4

Dinç, eylül ayına girilmesine rağmen koylardaki yat hareketliliğine değinerek, "Yat hareketliliğinin halen devam ettiğini görüyoruz. Bodrum ekonomisine çok büyük fayda sağladığını düşünüyorum. Teknelerimiz genelde güneyde konaklıyor. Burada da özellikle yerli misafirlerimiz teknelerini bırakıp hafta sonları İstanbul'a gelip gidiyor. Dolayısıyla tekneler kaptanı ve personeliyle koylardan ayrılmıyor" dedi.

Bodrum'un maviyle yeşilin bütünleştiği koylarında yat hareketliliği yaşanıyor - 5

Akdeniz ülkelerinden çok sayıda tatilcinin bölgeyi tercih ettiğine dikkati çeken Dinç, deniz turizminin Muğla ve Bodrum'a ekonomik anlamda çok büyük faydası olduğuna işaret etti.

Bodrum'un maviyle yeşilin bütünleştiği koylarında yat hareketliliği yaşanıyor - 6

"ALDIKLARI HİZMETTEN DOLAYI BU BÖLGELERİ TERCİH EDİYORLAR"

Mega yatların ilçeye çok fazla sayıda girdiğini gördüklerini anlatan Dinç, "İlçeye mega yatların gelişi devam ediyor çünkü çok iyi hizmet alıyorlar. Bodrum'da deniz turizminin gelişmesinin en önemli etkenlerinden biri de karadan denizdeki teknelerimize çok iyi hizmet veriyor olmamız. Dolayısıyla bu hizmetlerin karşılığında da mega yatlarımız Bodrum markamızda... Bodrum'daki bu rahatlığı ve aynı şekilde de karadan almış olduğu hizmetten dolayı da bu bölgeleri tercih ediyorlar. Tekne hareketliliğinin kasım başına kadar süreceğini öngörüyoruz" dedi.

Bodrum'un maviyle yeşilin bütünleştiği koylarında yat hareketliliği yaşanıyor - 7

Dinç, motor yatların ilgisinden memnun olduklarını ancak Bodrum'un günübirlik ticari teknelerinin misafirlerini götürecek koy bulamadığını ve bundan olumsuz etkilendiğini belirterek, bu dengeyi iyi korumak gerektiğini ifade etti.

Bodrum'un maviyle yeşilin bütünleştiği koylarında yat hareketliliği yaşanıyor - 8
Bodrum'un maviyle yeşilin bütünleştiği koylarında yat hareketliliği yaşanıyor - 9
Bodrum'un maviyle yeşilin bütünleştiği koylarında yat hareketliliği yaşanıyor - 10
Bodrum'un maviyle yeşilin bütünleştiği koylarında yat hareketliliği yaşanıyor - 11
Bodrum'un maviyle yeşilin bütünleştiği koylarında yat hareketliliği yaşanıyor - 12
Bodrum'un maviyle yeşilin bütünleştiği koylarında yat hareketliliği yaşanıyor - 13
Bodrum'un maviyle yeşilin bütünleştiği koylarında yat hareketliliği yaşanıyor - 14
Bodrum'un maviyle yeşilin bütünleştiği koylarında yat hareketliliği yaşanıyor - 15

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER