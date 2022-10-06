Bodrum'un su altı dünyasında tarih ve doğal yaşam bir arada görüntülendi

Kaymakam Bayar, yaptığı açıklamada Bodrum'un dalış turizmindeki yerinin her geçen yıl kuvvetlendiğini, ilçenin dünyanın turizm destinasyonları içerisinde en önemli yerlerden biri olduğunu anlatarak, şöyle dedi:

"Bodrum'da deniz, kum, güneş turizminin yanı sıra birçok yan aktiviteler bulunuyor. Bodrum bu açıdan dünyanın bir çekim merkezi halinde. Dağ yürüyüşünden, trekkingden, diğer bütün alanlarda olduğu gibi denizde de su altı dalışı önemli durumda. 10 tane dalış okulumuz var, bu dalış okullarına gelen misafirlere çok ekonomik şartlarda önce keşif dalışı sonrasında da isteyen olursa eğitimler veriliyor. Deniz altı florası da çok gelişkin. Gelen misafirler bu açıdan suyun altını gördüklerinde ciddi anlamda etkileniyor."