Bolu'da yaban hayatı fotokapanlara yansıdı: Hepsi aynı şeyin peşinde

Bolu’da ormanlık alanlara kurulan fotokapanlarla yabani hayvanlar görüntülendi.

Bolu'da yaban hayatı fotokapanlara yansıdı: Hepsi aynı şeyin peşinde - 1

Bolu’nun ormanlarındaki yaban hayatının takibi için bazı bölgelere fotokapanlar yerleştirildi.

N-LIFE HABERLERİ

Bolu'da yaban hayatı fotokapanlara yansıdı: Hepsi aynı şeyin peşinde - 2

Yerleştirilen fotokapanlara geyik, karaca, ayı, tilki, kurt, sansar, yaban tavşanı gibi hayvanlar yansıdı.

Bolu'da yaban hayatı fotokapanlara yansıdı: Hepsi aynı şeyin peşinde - 3

Kameralara takılan hayvanların yiyecek aradığı görüldü.

Bolu'da yaban hayatı fotokapanlara yansıdı: Hepsi aynı şeyin peşinde - 4
Bolu'da yaban hayatı fotokapanlara yansıdı: Hepsi aynı şeyin peşinde - 5
Bolu'da yaban hayatı fotokapanlara yansıdı: Hepsi aynı şeyin peşinde - 6
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