Bolu'da yaban hayatı fotokapanlara yansıdı: Hepsi aynı şeyin peşinde
Bolu’da ormanlık alanlara kurulan fotokapanlarla yabani hayvanlar görüntülendi.
Bolu’nun ormanlarındaki yaban hayatının takibi için bazı bölgelere fotokapanlar yerleştirildi.
Bolu’nun ormanlarındaki yaban hayatının takibi için bazı bölgelere fotokapanlar yerleştirildi.
Yerleştirilen fotokapanlara geyik, karaca, ayı, tilki, kurt, sansar, yaban tavşanı gibi hayvanlar yansıdı.
Kameralara takılan hayvanların yiyecek aradığı görüldü.