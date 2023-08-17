Brüksel'in altın renkli açık hava müzesi Grand Place meydanı (Grand Place gezi rehberi)
Barok, Gotik ve 17. yüzyıl Fransız mimarisinden tarihi örneklerin bulunduğu Belçika'nın tarihi ve turistik merkezi Grand Place'ı günde yaklaşık 30 bin kişi ziyaret ediyor.
Belçika'nın başkenti Brüksel'in tarihi ve turistik merkezi Grand Place, Karl Marx, Victor Hugo gibi ünlü isimlerin eserlerini yazdığı evleri barındırması ve farklı mimarı tarzlarla donandığı tarihi binalarla dünyanın en güzel meydanlarından biri olarak biliniyor.