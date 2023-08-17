Brüksel'in altın renkli açık hava müzesi Grand Place meydanı (Grand Place gezi rehberi)

DİKKATİ ÇEKEN DETAYLAR

Halen Brüksel Belediyesi olarak kullanılan, Grand Place'ın en görkemli binası Town Hall, simetrik olmayan yapısıyla dikkati çekiyor. Asimetrikliğinin nedeni olarak yapımının, 1402-1455 yıllarında farklı aşamalarda tamamlanması gösterilse de mimarının, hatasını anladığında binadan atlayarak intihar ettiğine dair efsane dolaşıyor. Belediye Binası, yaklaşık 100 metre uzunluğundaki çan kulesiyle kentin hemen her yerinden görünüyor.



Belediye binasının tam karşısında ise halihazırda Brüksel Şehir Müzesi olan, ancak 13. yüzyılda yapıldığında ekmek satılan, bu nedenle Broodhuis (Ekmek Evi) olarak anılan gotik tarzdaki bina yer alıyor. Bina, dönemin kralı tarafından saray olarak kullanıldığı için "Maison du Roi" (Kralın Evi) olarak da biliniyor.



Grand Place'taki binaların ön cephelerinde yer alan heykellerden, dikkati en çok 1744-1780 yıllarında Avusturya Hollandası'nın hükümdarı olan Lorraine Dükü 5. Charles'ın atının üzerindeyken selam verdiği ihtişamlı altın heykel çekiyor.