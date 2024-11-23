Bursa'da sonbahar kartpostalık görüntüler oluşturdu

Bursa'da Erdem Saker Botanik Parkı gün batımında kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Bursa'da sonbahar kartpostalık görüntüler oluşturdu - 1

Sonbahar mevsimi ile birlikte Erdem Saker Botanik Parkı eşsiz görüntülere ev sahipliği yaptı.

N-LIFE HABERLERİ

Bursa'da sonbahar kartpostalık görüntüler oluşturdu - 2

Şehirden kısa bir süreliğine de olsa uzaklaşmak isteyen Bursalılar, parka gelerek keyifli vakit geçirdi.

Bursa'da sonbahar kartpostalık görüntüler oluşturdu - 3

Mevsim gereği yaprak döken ağaçlar ziyaretçilerine kartpostallık görüntü sundu.

Bursa'da sonbahar kartpostalık görüntüler oluşturdu - 4
Bursa'da sonbahar kartpostalık görüntüler oluşturdu - 5
Bursa'da sonbahar kartpostalık görüntüler oluşturdu - 6
Bursa'da sonbahar kartpostalık görüntüler oluşturdu - 7
Bursa'da sonbahar kartpostalık görüntüler oluşturdu - 8
Bursa'da sonbahar kartpostalık görüntüler oluşturdu - 9
Bursa'da sonbahar kartpostalık görüntüler oluşturdu - 10
Bursa'da sonbahar kartpostalık görüntüler oluşturdu - 11
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