Büyük bölümü donan Çıldır Gölü turistleri ağırlamaya devam ediyor

Dondurucu soğuk nedeniyle yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'ne turistler akın etti.

Büyük bölümü donan Çıldır Gölü turistleri ağırlamaya devam ediyor - 1

Soğuk havanın etkisiyle yüzeyinin büyük bölümü donan Çıldır Gölü, turistleri buz üzerinde ağırlamayı sürdürüyor.

Büyük bölümü donan Çıldır Gölü turistleri ağırlamaya devam ediyor - 2

Ardahan ile Kars arasındaki Çıldır Gölü'nün yüzeyi, son günlerde etkili olan dondurucu soğukların etkisiyle büyük oranda dondu.

Büyük bölümü donan Çıldır Gölü turistleri ağırlamaya devam ediyor - 3

Gölün, Ardahan'ın Çıldır ilçesinin Atalay mevkisindeki kıyısında buz kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Burada gölün buzlu yüzeyine çıkan turistler, yürüyüş yapıp hatıra fotoğrafı çektirdi.

Büyük bölümü donan Çıldır Gölü turistleri ağırlamaya devam ediyor - 4

Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, AA muhabirine, bu yıl havanın geç soğuduğunu, bu nedenle göldeki donmanın da geciktiğini söyledi.

Büyük bölümü donan Çıldır Gölü turistleri ağırlamaya devam ediyor - 5

Son günlerde soğuk havanın etkisiyle buz kalınlığının 10 santimetreyi bulduğunu ifade eden Azizoğlu, "Artık yerli ve yabancı turistlerimizi bekliyoruz. Bize sürekli gelen telefonlara rahatlıkla cevap verebiliyoruz artık. Çünkü gölümüz dondu, üstüne rahatlıkla çıkabiliyoruz. Gelenlerin en çok arzuladığı da buzun üstüne çıkmaktı. İnsanlar sabırsızlanıyordu" diye konuştu.

N-LIFE HABERLERİ

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