Büyük bölümü donan Çıldır Gölü turistleri ağırlamaya devam ediyor

Son günlerde soğuk havanın etkisiyle buz kalınlığının 10 santimetreyi bulduğunu ifade eden Azizoğlu, "Artık yerli ve yabancı turistlerimizi bekliyoruz. Bize sürekli gelen telefonlara rahatlıkla cevap verebiliyoruz artık. Çünkü gölümüz dondu, üstüne rahatlıkla çıkabiliyoruz. Gelenlerin en çok arzuladığı da buzun üstüne çıkmaktı. İnsanlar sabırsızlanıyordu" diye konuştu.