Büyük Sahra Çölü'nde "mavi giyinenlerin" kahramanlık dansı: Takuba Ağar

Cezayir'de "Tavarık" olarak tanınan ve bu ülkenin yanı sıra Libya, Fas, Nijer, Çad, Mali ve Burkina Faso'ya yayılan Tuaregler, Sahra Çölü'nü kendilerine mesken edinmiş büyük bir kabile olarak biliniyor.

Bir Amaziğ-Berberi halkı olan Tuaregler, Müslüman olup Berbericenin üç farklı lehçesini konuşuyor. Esmere yakın beyaz ırk olan ve tarih boyunca Sahra Çölü'nde göçebe hayat süren Tuareglerin büyük kısmı hala bulundukları ülkelerde geleneksel yaşam tarzlarını koruyor.

Sahra Çölü'nün kadim sahipleri" olarak da isimlendirilen Tuareglerin en önemli kültürel simgelerinden biri olan "Takuba Ağar" dansı, çöle uygun bir eda ile erkekler tarafından icra ediliyor.