Çanakkale'de farelere hükmeden tanrı ve kült: Smintheion

Apollon ve kült hakında

Burada Apollon hakkında kısaca bahsetmek faydalı olacaktır. Apollon Baştanrı Zeus’un eşi Leto’dan olma oğludur. Apollon müziğin,şiirin, sanatın, güneşin ve ateşin tanrısıdır. Tabi bunların yanında kahinlik yetisi de vardır. Apollon’u genellikle Lir isimli müzik aleti ile tasvir edilir. Bunun yanında bir de gümüş okları ile çok uzaklara ok atabilmektedir. Tanrıça Artemis’in de kardeşi olan Apollon Troia savaşında Troia’nın yanında yer almıştır.

Gelelim Apollon’un lakabı olan Smintheus’un ortaya çıktığı hikayeye, Troia’ya savaşa giden Akha Ordusu, yol üstündeki kentleri sırayla yağmalar. Akha kralı Agememnon, stratejik bir hamle olarak buradaki tapınağın rahibinin kızını kaçırır. Defalarca kızını geri isteyen rahip alamayınca Tanrı Apollon’a yakarıp yalvarır ve kızı Chryseis’i geri getirmesini diler. Apollon bunun üzerine öfkelenir ve düşman orduya okları ile farelerden bulaşan veba salgınını yayar. Kral bunun üzerine kızı geri verir ve şükran olarak ona tapınakta kurbanlar kestirir. Apollon’un bir sıfatı olan Smintheus bu şekilde verilmiştir. Aslında yazı başlığındaki fare kültü farelerden korunmak için Apollon’a yakarışın hikayesidir.

Bir diğer hikaye ise yine Hemeros’un İlyada’sından türemiştir. Bölge halkı tarlarına musallat olan fare ve böceklerden kurtulmak için Apollon’a tapınmışlardır. Apollon’da insanlığı farelere karşı korumuştur. Fareleri kullanarak veba salan ve insanları farelerden koruyan bir Apollon’un bir sıfatı olan Smintheus kutsal alanın da bir sıfatı olmuştur.

Apollon Smintheus Tapınağı

Tapınağın yapımında yöreye ait volkanik tüf, andezit-bazalt taşları ile Marmara Adası’ndan getirilen mermer kullanılmıştır.Ön ve arka cephelerinde 8’er ; yan cephelerinde ise 14’er olmak üzere toplam 44 sütun vardır. Sütunlar 7 parçadan oluşur, başlarında Troia savaşından sahnelenmiş süslü frizler bulunur.