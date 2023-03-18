Çanakkale’de keşfedebileceğiniz 8 rota

Tarihin, doğanın, kültürün şehri Çanakkale’yi ve çevresini keşfe çıkmaya ne dersiniz?

Çanakkale, her iki kıtada birden dokunan ve içinden deniz geçen bir şehir. Hem şehir merkezi hem de çevresi, Ege’nin en güzel bölgelerinden biri olması nedeniyle turistik açıdan da popüler. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün de bölgeye kattığı dinamizm sayesinde hafta sonu seyahatlerinizin vazgeçilmezi olabilir. DoubleTree by Hilton Çanakkale, şehirde ve çevresinde mutlaka keşfetmeniz gereken sekiz rotayı listeledi.

Aynalı Çarşı

Üzerine türküler yazılan, kentin en eski alışveriş mekanı Aynalı Çarşı, tarihi dokusuyla Çanakkale’ye gelenlerin ziyaret etmesi gereken mekanların başında geliyor. Tarihi 1890’a uzanan çarşı, Gelibolu Savaşı’nda bombalanıp harabe haline gelse de, 1967 yılında yenilenerek bugünkü durumuna getirildi. Şehrin merkezinde yer alan Aynalı Çarşı kendine has atmosferi ve tarihe tanıklık eden yapısıyla dikkat çekici.