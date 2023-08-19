Çanakkale'deki antik yol Osmanlı dönemine ait izler taşıyor

"KALINTILAR YAKLAŞIK 200 YILLIK"

Koçyiğit sözlerine "Her ne kadar bu yolların kullanımı Roma dönemine kadar tarihlense de yüzeyde gördüğümüz Osmanlı'nın geç dönemine ait izler. Bunlar yaklaşık 200 yıllık kalıntılar. Bu yollar 1940-50'li yıllara kadar aktif olarak kullanılan ama günümüzde yol aksının değişmesi sonucu yeni tekniklerle, yeni teknolojilerle daha kısa mesafelerde yolların yapılmasıyla artık atıl durumda kalmış ve kullanılmayan çoğunlukla da modern yollardan geçerken yolun kenarında karşımıza çıkan, bizi selamlayan eski kalıntılar. Osmanlı'nın geç döneminde aktif olarak kullanılan ama bugün kullanım dışı kalmış olan kalıntılar" diyerek devam etti.