Çanakkale'deki antik yol Osmanlı dönemine ait izler taşıyor
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde antik dönemden bu yana kullanılan yol güzergahının Osmanlı döneminde aktif olarak kullanıldığı belirtiliyor.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Korubaşı köyü yakınlarında bulunan ve Roma döneminde kullanılan yol güzergahı Osmanlı dönemine ait izler taşıyor.
ÇOMÜ Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Oğuz Koçyiğit, antik dönemlere ait bu yol güzergahının Osmanlı döneminde de aktif olarak kullanıldığını belirterek, özellikle son dönemde gelişen teknolojilerin ardından modern yollarla birlikte bu yol güzergahının artık kullanılmadığını söyledi.